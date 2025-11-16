الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وكيل الأزهر يلتقي وزير الشئون الدينية بماليزيا لبحث سبل تعزيز التعاون في التعليم والدعوة

وكيل الأزهر يلتقي
وكيل الأزهر يلتقي وزير الشؤون الدينية بماليزيا، فيتو
18 حجم الخط
ads

التقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، الدكتور داتوك سري الحاج سيد، وزير الشؤون الإسلامية بماليزيا، والوفد المرافق له؛ لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبينِ في مجالي التعليم والدعوة.

عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الأزهر الشريف وماليزيا

وأكَّد وكيل الأزهر عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين  الأزهر الشريف وماليزيا، مشيرًا إلى أنَّ الطلاب الماليزيين الدارسين في الأزهر يشكِّلون أحد أهم جسور التواصل بين البلدين، وأنَّهم يتميزون بالجدية والانضباط وحرصهم على التزوُّد بالعلم الشرعي من منابعه الأصيلة.

تأهيل الأئمة والوعاظ من خلال أكاديميته العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ

وأوضح الدكتور الضويني أنَّ الأزهر لا يدخر جهدًا في خدمة طلابه الوافدين، ويولي اهتمامًا خاصًّا بتأهيل الأئمة والوعاظ من خلال أكاديميته العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، التي تعتمد برامج حديثة ومتخصصة في التدريب ترتكز على ترسيخ قيم المواطنة والتعايش، وتعريف المتدربين بأسس المنهج الأزهري الوسطي، فضلًا عن تدريبهم على منهجيَّات بحث الفتوى بما يُسهِمُ في حماية الشباب من الانحراف الفكري والتيارات المتطرفة.

من جانبه، أعرب الوزير الماليزي عن بالغ شكر حكومة بلاده وتقديرها للأزهر الشريف ولشيخه فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، على دعمه المتواصل للطلاب الماليزيين وإسهامه البارز في تطوير منظومة الدعوة والتعليم الإسلامي في ماليزيا والعالم الإسلامي، لافتًا إلى أنَّ الأزهر هو الوجهة الأولى لطلاب بلاده الراغبين في دراسة العلوم العربية والشرعية.

وأشار الدكتور داتوك سري إلى أنَّ عدد الطلاب الماليزيين بالأزهر تجاوز ستة آلاف طالب، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يُوليها الشعب الماليزي لرسالة الأزهر ونهجه الوسطي، مشددًا على رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع الأزهر في مجالات التعليم والدعوة وتبادل الخبرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف التيارات المتطرفة الدكتور محمد الضويني الدكتور محمد الضويني وكيل الازهر محمد الضويني وكيل الأزهر وكيل الأزهر وكيل الأزهر الشريف

مواد متعلقة

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة اختبارات العلوم الشرعية والعربية بمشاركة 15 ألف دارس

وكيل الأزهر: الإيمان يصنع مجتمعات متماسكة قائمة على المحبة والتكافل والعدل

وكيل الأزهر يعتمد حركة ترقية 31288 من شاغلي وظائف هيئة التعليم

وكيل الأزهر: مولد النبي يمثل ميلادًا للنور والهداية ورسالة خالدة للإنسانية كلها

الأكثر قراءة

السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس البحرية

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الأحد في الأسواق

رئيس اقتصادية قناة السويس: نركز على توطين الصناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر

بعد حسم المرحلة الأولى وتوقعات الفوز بالثانية، نصيب القائمة الوطنية من مقاعد النواب

بعد القبض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة، من هو الفنان شادي ألفونس؟

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم فى الصاغة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم الدولي للتسامح، علماء الدين يبرزون مكانته في الإسلام كقانون للعلاقات الإنسانية

الأزهر في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق: لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور 

عباقرة ولكن مجهولون، أبو بكر بن الحارث تابعي لقبوه بـ"الراهب" لكثرة عبادته

المزيد
الجريدة الرسمية