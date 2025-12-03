الأربعاء 03 ديسمبر 2025
لأول مرة، قناة لبنانية تعلن انتهاء اجتماع آلية مراقبة وقف إطلاق النار مع ممثلين إسرائيليين

اجتمع مندوبون لبنانيون وإسرائيليون مدنيون في أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ عقود، في إطار آلية مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الذي بدأ قبل سنة.

مراقبة وقف إطلاق النار 

وذكرت قناة MTV اللبنانية، نقلا عن مصادر، أن "اجتماع آلية مراقبة وقف إطلاق النار قد انتهى، وكان الجو إيجابيا، مع حضور ممثلين مدنيين من لبنان وإسرائيل لأول مرة".

وفقا للتقرير: "حصل المسئولون اللبنانيون على انطباع بأن الجيش سيحصل على فرصة لأداء عمله".

ويأتي الاجتماع في وقت كثّفت إسرائيل ضرباتها على لبنان في الآونة الأخيرة، مؤكدة أنها تستهدف محاولات "حزب الله" إعادة بناء قدراته بعد تكبده خسائر كبيرة في الحرب، وتوعدت بالمزيد بعد مرور أكثر من عام على وقف النار.

إرسال مندوب الى لبنان للاجتماع مع مسؤولين

وأعلن مكتب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو أصدر توجيهات بإرسال مندوب الى لبنان للاجتماع مع مسؤولين، وذلك في "محاولة أولية لوضع أساس لعلاقة" بين البلدين اللذين لا يزالان في حالة حرب رسميا.

وأتى ذلك بعد إعلان رئاسة الجمهورية اللبنانية تكليف السفير السابق سيمون كرم بترؤس وفد بلاده إلى اللجنة المعروفة بـ"الميكانيزم"، والتي كانت حتى الآن تتألف من عسكريين.

وهي المرة الأولى منذ العام 1983 التي يجري فيها البلدان مفاوضات يترأسها مدنيون.

فبعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982، أجرى البلدان مفاوضات انتهت بالتوصل الى اتفاق لوقف الحرب بينهما وإقامة لجنة اتصال، عُرف باتفاق 17 مايو. وأقر البرلمان اللبناني الاتفاق، قبل أن تلغيه السلطة التنفيذية لاحقا.

الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه ومصالحه العليا

ووضعت المتحدثة باسم الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين خطوة تعيين كرم، وهو سفير سابق في واشنطن، في إطار التزام رئيس الجمهورية "بقسمه الدستوري، وعملا بصلاحياته الدستورية، من أجل الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه ومصالحه العليا، وتجاوبا مع المساعي المشكورة من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار المصدر القريب من المحادثات الى أن الموفدة الأمريكية الخاصة مورغان أورتاغوس تشارك في الاجتماع.

وتتألف اللجنة الخماسية من ممثلين عسكريين عن لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا واليونيفيل.

