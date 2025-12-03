غرفة الإسكندرية تستقبل السفير الياباني لبحث تعزيز التعاون المشترك

18 حجم الخط

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، سعادة السفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، والوفد المرافق له والذي ضم السيد يوسوكي سوزوكي، المستشار الاقتصادي بالسفارة، والسيد شينزوكي كاواشيما، سكرتير ثانٍ بالقسم الاقتصادي.

جاء اللقاء في إطار حرص الغرفة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر واليابان، وبحث سبل التعاون المشترك في عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل، وعلى رأسها جذب الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري، ودعم الشراكات الصناعية والتجارية، والتوسع في فرص التعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية.

وخلال اللقاء، استعرض أحمد الوكيل رؤية الغرفة حول تعزيز التعاون مع الجانب الياباني، مستشهدًا بما تمتلكه مصر من مقومات اقتصادية كبيرة وموقع استراتيجي فريد يجعلها مركزًا محوريًا للتصنيع وإعادة التصدير، إضافة إلى امتلاكها أكبر سوق محلي في المنطقة وإمكانية النفاذ إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك عبر اتفاقيات التجارة الحرة.

كما عرض الوكيل فرص التعاون في مشروعات البنية التحتية، والتصنيع المشترك، والتصدير إلى أسواق الدول الثالثة، إلى جانب دعوة الشركات اليابانية للاستفادة من برامج الدعم والضمانات الاستثمارية المقدمة من المؤسسات الدولية.

وتناول اللقاء كذلك استعراض برنامج الغرفة للتحول الرقمي، ومركز ريادة الأعمال، ومركز الإسكندرية للدراسات الاقتصادية، وما تقدمه من خدمات لدعم مجتمع الأعمال ورفع كفاءة بيئة التجارة والاستثمار.

وأكد السفير الياباني حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى اهتمام الشركات اليابانية بالتوسع في مجالات الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، ومشروعات البنية التحتية.

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهم لاستمرار التنسيق والعمل المشترك، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان ودعم مجتمع الأعمال في الجانبين.

حضر اللقاء أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور ياسر المناويشي، ومحمود مرعي، والمهندس البديوي السيد، والمهندس أحمد الكاتب، والمهندس أشرف أبو إسماعيل، والمهندس شريف الجزيري، والمهندس إسماعيل أبو حمدة.

