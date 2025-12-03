الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

عبد السند يمامة: ديون الوفد تراجعت عن 120 مليون جنيه

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة
قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إن ديون الحزب في تراجع عن ذي قبل، لافتا إلى أن الديون تراجعت عن 120 مليون جنيه التي استلمت بها الحزب.

وأضاف رئيس حزب الوفد لـ"فيتو"، أن الوضع المالي للحزب أفضل حاليا، مشيرا إلى أنه استلم الحزب والديون تفوق 120 مليون جنيه وحاليا أفضل.

آخر تفاصيل ديون الوفد

وفى وقت سابق، أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة الحزب، شمل تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

انتخابات رئاسة حزب الوفد 

ونص القرار على أن لجنة الانتخابات بالحزب تبدأ في تلقي طلبات الترشح لمنصب رئيس الوفد، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

ويشترط أن تُقدَّم الطلبات مرفقة بسيرة ذاتية مختصرة وسداد مبلغ مائة ألف جنيه كتأمين غير قابل للرد.

كما حدد القرار يومي السبت والأحد، 10 و11 يناير 2026، لتلقي الطعون والتظلمات، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين بعد نظر الطعون والتظلمات يوم الاثنين 12 يناير 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة أن القرار يعمل به اعتبارًا من تاريخه، في إطار حرص الحزب على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن تقاليد حزب الوفد الديمقراطية العريقة.

