في ذكرى عملية برشلونة، وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط يبحثون مستقبل التعاون الأورومتوسطي

18 حجم الخط

يستضيف الاتحاد من أجل المتوسط المنتدى الإقليمي العاشر في برشلونة تحت شعار "معًا من أجل شراكة أورومتوسطية أقوى"، وذاك بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على إطلاق عملية برشلونة، التي أرست أسس الحوار والتعاون الأورومتوسطي، وسيحتفي المنتدى بثلاثة عقود من الالتزام الجماعي بالسلام والاستقرار والازدهار في منطقة المتوسط، مع إعادة تأكيد الرؤية المشتركة لشراكة أقوى وأكثر مرونة في مواجهة التحديات الملحة الراهنة، بما في ذلك عدم المساواة والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الفرص وتزايد آثار تغير المناخ والإجهاد المائي.



ويجمع الشق الوزاري من المنتدى الإقليمي، المقرر عقده غدا الجمعة 28 نوفمبر، وزراء الخارجية لبحث أبرز التحديات الملحة في المنطقة — بما في ذلك الوضع المقلق في الشرق الأوسط — وإقرار رؤية استراتيجية جديدة للاتحاد من أجل المتوسط.

وتتمحور الرؤية الجديدة، التي تم صياغتها من خلال عملية تشاورية مكثفة، حول ثلاثة أبعاد أساسية: ربط الشعوب من خلال التعليم والتنقل والمهارات والإدماج ؛ وربط البلدان من خلال الحوار والمرونة المناخية وأمن الطاقة والمياه؛ وربط الاقتصادات من خلال التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتعاون الرقمي.



ويترأس الاجتماع الوزاري كل من كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين الأردني.

ويستضيف الاجتماع خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا، بحضور السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.

كما سيُعقد حدث رفيع المستوى لإطلاق ميثاق الاتحاد الأوروبي من أجل المتوسط على هامش المنتدى الإقليمي. ومن المتوقع أن يحظى الميثاق بتأييد سياسي من الاتحاد الأوروبي وشركائه في جنوب المتوسط.



ويجتمع ممثلو المجتمع المدني والسلطات المحلية والحكومات الإقليمية والمنظمات الدولية والإقليمية في سلسلة من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى علي مدار الأسبوع الحالي حيث ستركز المناقشات على تعزيز الاستجابات الإقليمية المنسقة لتغير المناخ، وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، والسلام والأمن، مع استكشاف فرص تعميق التعاون من خلال الرؤية الاستراتيجية الجديدة للاتحاد من أجل المتوسط والميثاق الجديد للاتحاد الأوروبي لمنطقة المتوسط.



وصرح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، السفير ناصر كامل. "ستكون برشلونة عاصمة الحوار المتوسطي بينما نحتفل بمرور ثلاثين عامًا على إطلاق مسار برشلونة. يمثل منتدى هذا العام لحظة فارقة بالنسبة للاتحاد من أجل المتوسط، مع إقرار رؤية استراتيجية جديدة تعزز دورنا كمنصة رئيسية للعمل الجماعي والحوار في المنطقة، تربط بين الشعوب والبلدان والاقتصادات. ونحن إذ نحتفي بثلاثة عقود من التعاون، نتطلع أيضًا بعزم إلى منطقة متوسطية أكثر ترابطًا واستقرارًا وازدهارًا".

ويحتفل المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط بالذكرى السنوية الثلاثين لعملية برشلونة، حيث سيتم الدعوة لتجديد الالتزام بمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة. وسيجتمع وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب ممثلي السلطات الإقليمية والمحلية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية، في برشلونة على مدار أسبوع لمناقشة سبل إضفاء زخم جديد للتعاون الإقليمي والتعددية.



كما سيقوم وزراء خارجية دول الاتحاد باعتماد رؤية استراتيجية جديدة للاتحاد من أجل المتوسط، في حين سيتم إقرار ميثاق الاتحاد الأوروبي للمتوسط من قبل دوله الأعضاء وشركائهم في جنوب المتوسط.

و كذلك سيتم عقد الجلسة الوزارية للمنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، يوم الجمعة ٢٨ نوفمبر الحالي، حيث يبحث وزراء الخارجية أبرز التحديات الملحّة في المنطقة، ولا سيَّما الوضع المقلق في الشرق الأوسط.



وتعقد الجلسة الوزارية في قصر بيدرالبيس في برشلونة، ومن المنتظر أن يعقد عقب انتهاء الاجتماعات مؤتمرا صحفيا لخوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا – الدولة المضيفة، أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية – الرئاسة الأردنية المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط، كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية – الرئاسة الأوروبية المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط، السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، دوبرافكا شويسا، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط.

والجدير بالذكر ان الاتحاد من أجل المتوسط هو منظمة حكومية دولية أوروبية متوسطية تجمع بين دول الاتحاد الأوروبي و16 دولة من جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط. ويوفر الاتحاد من أجل المتوسط للدول الأعضاء منصة لتعزيز التعاون والحوار الإقليميين وتنفيذ المشاريع والمبادرات التي لها تأثير ملموس على المواطنين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الثلاثة للمنطقة: الاستقرار والتنمية البشرية والتكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.