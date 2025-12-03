جاسم البديوي يعلن إنشاء هيئة خليجية للطيران المدني

18 حجم الخط

أعلن جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، خلال أعمال القمة الخليجية المنعقدة اليوم الأربعاء في دورتها الـ46؛ بالعاصمة البحرينية المنامة؛ إنشاء هيئة خليجية للطيران المدني.

الاتفاق مصر وقطر وتركيا وأمريكا لوقف حرب غزة

وأعرب البديوي عن ترحيبه بالاتفاق الذي وقعته كل من مصر وقطر وتركيا وأمريكا لوقف حرب غزة، كما أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن كل دول الخليج، مضيفا: نثمن دور المملكة العربية السعودية في قيادة الجهود الدولية لتنفيذ حل الدولتين.

أعمال القمة الخليجية الـ46 في المنامة

وقد انطلقت القمة العادية الـ 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها مملكة البحرين في المنامة.

وتتصدر جدول أعمال القمة متابعة دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك، ووسائل تطوير آليات التعاون بين دوله وشعوبه في مختلف القطاعات.

تزايد حدة التحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة

وتكتسب قمة المنامة أهمية كبيرة من حيث التوقيت، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة، وتزايد حدة التحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، وهو ما يتطلب التنسيق المشترك للتعامل مع هذه التداعيات للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، والدفع بجهود إحلال السلام العادل الشامل في المنطقة.

وفي كلمته رحب الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين بالقادة الحاضرين، وقال: نعتز باستضافة هذه القمة التي نجدد من خلالها حرصنا على المسيرة العريقة للعمل المشترك ؛ مضيفًا لقد تمكنا من صياغة نموذج تنمية متكامل في دول الخليج.

