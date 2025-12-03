المصري الديمقراطي الاجتماعي يرصد سير التصويت في 19 دائرة خلال اليوم الأول

18 حجم الخط

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إن غرفة العمليات المركزية تتابع منذ صباح الأربعاء سير عملية التصويت بالداخل في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تشمل 19 دائرة انتخابية يخوض الحزب بها منافسات فردية محدودة.

هكذا يتابع المصري الديمقراطي اللجان الانتخابية

وبحسب الحزب، تراقب غرفة العمليات مجريات اليوم الانتخابي منذ فتح اللجان، مرورًا بفترة التصويت الممتدة من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، بهدف رصد انتظام العمل داخل اللجان ومستوى الإقبال في مختلف الدوائر، وتشير تقديرات الغرفة إلى استمرار التنسيق بين الفرق الميدانية في المحافظات وقيادة الغرفة المركزية لمنح المرشحين الخمسة للحزب الدعم التنظيمي واللوجستي المطلوب.

وتتابع الغرفة أيضًا التزام اللجان بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، ورفع أي ملاحظات ميدانية أولًا بأول لضمان أعلى درجات الانضباط والشفافية وتعزيز ثقة الناخبين في سير العملية.

أدوات المصري الديمقراطي في دعم مرشحيه

وتؤكد مصادر الحزب أن الهيئة التنظيمية في المحافظات تواصل مساندة مرشحي الحزب من خلال فرق المتابعة داخل اللجان وفي محيطها، لضمان سلاسة العملية وتقديم المساعدة للناخبين، كما دعا المصري الديمقراطي الاجتماعي المواطنين في محافظات المرحلة الأولى إلى المشاركة الفعالة يومي 3 و4 ديسمبر 2025، مؤكدًا أن صوت الناخب يظل قوة قادرة على صناعة التغيير ورسم مستقبل أفضل.

وتشهد انتخابات مجلس النواب 2025 إعادة تنظيم عدد من الدوائر داخل المرحلة الأولى بعد قرارات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، التي ألغت نتائج بعض اللجان وأعادت التصويت بها لضمان النزاهة وتحقيق المساواة بين المرشحين، ويشارك في المرحلة الحالية عدد من الأحزاب السياسية بمرشحين محدودين، مع الاعتماد على غرف عمليات مركزية لمتابعة التطورات الميدانية.

وتزايد خلال السنوات الأخيرة دور الأحزاب في مراقبة العملية الانتخابية، عبر آليات أكثر تنظيمًا تشمل فرق رصد على مستوى المحافظات وقنوات اتصال مباشرة مع اللجان العامة، وينظر إلى هذه المتابعات كجزء من محاولات تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وإتاحة فرص متكافئة للمرشحين.

ويأتي حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ضمن قائمة الأحزاب التي اعتمدت نهجًا متدرجًا في المشاركة الانتخابية خلال الدورات السابقة، مركّزًا على عدد محدود من الدوائر التي يمتلك فيها حضورًا تنظيميًا أو امتدادًا جماهيريًا، وهو ما ينعكس في دفعه بخمسة مرشحين فقط خلال المرحلة الأولى الحالية.

