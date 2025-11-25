الحزب المصري الديمقراطي يرصد وقائع اعتداء ورشاوى خلال اليوم الثاني لانتخابات النواب

18 حجم الخط

أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا عاصفًا في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وقال الحزب إنه تعرض لسلسلة انتهاكات طالت مرشحيه بشكل مباشر، تبدأ من الاعتداء على مرشحه وائل غالي أثناء رصده رشوة انتخابية، وتمتد إلى احتجاز مرشحين آخرين وتوسع غير مسبوق في عمليات الحشد وشراء الأصوات داخل عدد من الدوائر.

اعتداء وتحرير محاضر واحتجاز مرشحين

وأكد الحزب المصري الديمقراطي أنه حرر محاضر رسمية بالوقائع وطالب الجهات المختصة بتدخل فوري يضمن الحد الأدنى من النزاهة والانضباط داخل العملية الانتخابية.

وقال الحزب إن مرشحه وائل غالي تعرض لاعتداء واضح عقب رصده إحدى وقائع الرشاوى الانتخابية داخل دائرته، مشيرًا إلى أن عددًا من مؤيدي أحد المرشحين اعتدوا عليه وعلى أحد أعضاء حملته ما أدى إلى إصابات موثقة.

وأضافت الغرفة أنها حررت محضرًا رسميًا ضد الجناة وعدد من أفراد حملة المرشح المتورط في الاعتداء.

وطالب المصري الديمقراطي بالتحقيق في وقائع احتجاز كل من مونيكا مجدي (شبرا.. روض الفرج.. ولاق) وطلعت خليل (السويس)، واصفا هذه الإجراءات بأنها «تضييق صريح» على حق المرشح في المتابعة الميدانية.

رشاوى وحشد وطوابير مصطنعة

كما رصدت غرفة العمليات وقائع رشاوى انتخابية وتوجيه مباشر للناخبين، إلى جانب طوابير مصطنعة ومحاولات خلق ازدحام متعمد داخل بعض اللجان، فضلًا عن تكدس ناتج عن دمج اللجان الفرعية.

وأشار البيان إلى استخدام جمعيات خيرية في دوائر الباجور وسرس الليان وشبين الكوم في عمليات الحشد وشراء الأصوات، إلى جانب وجود عناصر تمارس الترهيب لإجبار مواطنين على التصويت لصالح مرشح بعينه، ومشاركة بعض أمناء الوحدات المحلية في التوجيه.

وأوضح المصري الديمقراطي أنه أبلغ الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع الجهات المختصة بهذه المخالفات، مشيدًا باستجابة الهيئة في حدود اختصاصها، مؤكدًا أنه سيواصل متابعة العملية حتى انتهاء الفرز والحصر العددي لضمان أعلى درجات الشفافية.

ومنذ انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، تصاعدت شكاوى أحزاب المعارضة بشأن ما تصفه بغياب التكافؤ وانفلات أدوات الحشد داخل بعض الدوائر، في ظل اتساع دوائر النفوذ المحلي والجمعيات الأهلية المرتبطة بمرشحين بعينهم.

وتأتي هذه الدورة الانتخابية وسط تنافس محتدم في محافظات الدلتا والقاهرة، حيث يشتكي عدد من المرشحين من تداخل غير منظم بين الأجهزة المحلية والعملية الانتخابية، وظهور أنماط متكررة من التوجيه وشراء الأصوات، الأمر الذي دفع أحزابًا مدنية إلى توثيق تحركاتها عبر غرف عمليات موسعة

