بالأسماء، إصابة 9 طلاب في مشاجرة بمحيط مجمع الجلاء التعليمي بطنطا

شهد محيط مجمع الجلاء التعليمي بمدينة طنطا صباح اليوم وقوع مشاجرة بين عدد من الطلاب أسفرت عن إصابة 9 طلاب بإصابات متفرقة ما بين جروح قطعية وكدمات وارتجاجات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الطلاب بدائرة قسم ثان طنطا.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة بمديرية أمن الغربية إلى محل الواقعة، كما تم الدفع بثلاث سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة كل من:

 يوسف علاء جاد (16 عامًا): جرحان قطعيان بالظهر بطول 20 سم و15 سم إضافةً إلى كدمات.

أحمد محمد المصري (17 عامًا): كدمة بالرأس.

محمد رشدي خطاب (17 عامًا): جرح قطعي بالذراع بطول 2 سم.

الحسن أحمد حسن (17 عامًا): حالة ما بعد الارتجاج.

أحمد عبد المنعم عبد الفتاح (17 عامًا): كدمات.

محمد إبراهيم محمد (17 عامًا): كدمات.

عبد الرحمن لبيب عبد الرحمن (17 عامًا): كدمات.

محمد أحمد أبو زينة (17 عامًا): كدمات.

مصطفى نادر زكريا (17 عامًا): كدمات.

 وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتسببين في المشاجرة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

