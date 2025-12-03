انتخابات مجلس النواب 2025، إقبال نسائي للتصويت بلجنة مدرسة طبهار بالفيوم

18 حجم الخط

تشهد لجان الدائرة الرابعة بالفيوم ومقرها مركز شرطة أبشواي، إقبالا متوسطا للتصويت في انتخابات مجلس النواب، خلال الساعات الأولى في طبهار والعجميين وأبوكساة.

كانت الدائرة الرابعة بالفيوم شهدت أحداثا جسيمة في الجولة الأولى بعد أن اضطر رئيس اللجنة العامة إلى حجب النتيجة، ومنها انطلقت الشرارة الأولى لإلغاء الانتخابات في الدوائر المشابهة لها.

لجنة طبهار الابتدائية

وشهدت لجنة مدرسة طبهار الابتدائية إقبالا متوسطا، تصدره السيدات، وسادت حالة من الانضباط والتنظيم داخل اللجنة، وسط تواجد لقوات التأمين التابعة لوزارة الداخلية لتسهيل حركة الدخول والخروج، فيما حرصت الناخبات على الإدلاء بأصواتهن مبكرًا قبل تزايد كثافات التصويت المتوقعة خلال الساعات اللاحقة، ومنعت الأجهزة الأمنية وقوف مؤيدي المرشحين أمام اللجان في الدوائر الثلاث التي تجري بها الانتخابات.

ويبلغ عدد المرشحين في الدائرة الرابعة 6 مرشحين منهم 4 مستقلين ومرشحين لتحالف الأحزاب، والحدود فيها متساوية.

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين بلجان الفيوم بلغ 2,223,823 ناخبا، يدلون بأصواتهم أمام 343 لجنة انتخابية فى 284 مركزا انتخابيا يضمهم 4 لجان عامة بالفيوم، لاختيار 10 مرشحين من بين 68 مرشحا في 4 دوائر انتخابية لمجلس النواب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.