محلات السوق التجاري بالمنصورة تغلق أبوابها حزنا علي ضحايا حريق مول الخواجات

رصدت “فيتو” غلق جميع المحلات التجارية بمنطقة السوق التجاري شارع بورسعيد سوق الخواجات في المنصورة حزنا على الـ 5 ضحايا والـ 14 مصابا في حريق مول الخواجات.

كما انتشرت الأجهزة الأمنية بمحيط المنطقة وتم غلق جميع الطرق المؤدية للمول حفاظا على أرواح المواطنين.

وأجرت “فيتو” بثا مباشرا تحت عنوان المنصورة تبكي… لحظة خروج جثامين 5 من ضحايا حريق مول الخواجات.

ورصدت فيتو لحظة خروج الجثامين من مشرحة مستشفي المنصورة الدولي عقب انتهاء إجراءات تصريح الدفن.

ومن جانبه، أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية في موقع الحريق الذي نشب في سوق الخواجات بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة، لمتابعة تداعيات الحادث والاطمئنان على استقرار الأوضاع بالمنطقة.

محافظ الدقهلية في جولة ميدانية في موقع الحريق

وخلال الجولة، أكد محافظ الدقهلية استمرار العمل على مدار الساعة في منطقة سوق الخواجات من قِبل الأجهزة التنفيذية لإزالة آثار الحادث وتطهير المنطقة، وضمان عودة الحركة الطبيعية وفتح الشوارع أمام حركة السيارات والمواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكان المحافظ قد شدد على وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف المساعدات المقررة لأسر الضحايا والمصابين، كما بعث بخالص التعازي لأهل المتوفين، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مشيرا إلى أن جميع المصابين تلقوا الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة وتم علاجهم وخرجوا من المستشفى.

كما وجه محافظ الدقهلية رسالة شكر وتقدير للطواقم الطبية بمستشفى الطوارئ بالمنصورة على جهودهم المتميزة منذ اللحظات الأولى لاحتواء الحادث، وفي مقدمتهم الدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنصورة، والدكتور أمير فكري مدير مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

تنفيذ إجراءات لتعزيز السلامة والوقاية داخل الأسواق الشعبية

وأوضح محافظ الدقهلية أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ إجراءات لتعزيز السلامة والوقاية داخل الأسواق الشعبية والمباني القديمة، داعيًا إلى مراجعة إجراءات الحماية المدنية في تلك المناطق وإجراء الصيانة الدورية لحنفيات الحريق والتأكد من وجود طفايات الحريق في تلك المنشآت للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.

اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الحوادث

والتقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين بالمنطقة وطمأنهم على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات، واستمع إليهم وإلى ملاحظاتهم ومطالبهم ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لخدمة أبناء المنطقة والعاملين فيها وأصحاب المشروعات.

الانتهاء التام من رفع جميع المخلفات

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على محمد أمين رئيس حي غرب، باستمرار العمل في الموقع حتى التأكد من الانتهاء التام من رفع جميع المخلفات وضمان استقرار الأوضاع بشكل كامل، مشيدًا بجهود فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وجميع الجهات التي شاركت في التعامل مع الحريق منذ بدايته.

