أسفر عن وفاة 5 وإصابة 14 شخصا، حريق ضخم بمول ملابس في المنصورة (فيديو)

أجرت “فيتو” بثا مباشرا تحت عنوان “راح ضحيته 5 أشخاص بينهم نجل صاحب المحل، وأصيب 14 آخرين.. تفاصيل اندلاع حريق ضخم في مول ملابس بسوق الخواجات في المنصورة”.

ورصدت “فيتو” آثار الحريق بمنطقة سوق الخواجات بعد السيطرة على النيران.

وكشفت المعاينة الأولية لحريق مخزن ملابس بـسوق الخواجات بالمنصورة الذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين، أن وراء اندلاع الحريق ماسا كهربائيا.

وارتفع عدد ضحايا حريق مخزن ملابس سوق الخواجات بـشارع بورسعيد بمدينة المنصورة إلى 5 وفيات و14 مصابًا، بينهم شرطي من قوة الحماية المدنية بالدقهلية، وجرى نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

أسماء الضحايا في حريق سوق الخواجات بالمنصورة

واستقبل مستشفى الطوارئ بالمنصورة، كلًّا من: "محمد م. ا." 43 سنة، مقيم بشبرا بدين، جثة هامدة، و"رأفت م. م. ص." 27 سنة، مقيم بحي الجامعة، جثة هامدة جراء الحريق، و"محمد ا. ا. ن." 37 سنة، شارع عبد السلام عارف، ماجد ع. م. م.“ 22 سنة، مقيم بشبرا بدين، جثة هامدة، و"أدهم م. ا.” 30 سنة، ومقيم بشارع بورسعيد، جثة هامدة.

أسماء 14 مصابًا في حريق سوق الخواجات

كما أسفر الحريق عن إصابة 14 شخصًا، وهم: "صبحي ا. ا." 25 عامًا، مقيم بميت عنتر مركز طلخا، مصابا باختناق، "أحمد ا. ع." 19 عامًا، مقيم بنقيطة باختناق، دنيا مجدى محمد مصطفى 22 عامًا، مقيمهة بشبرا بدين باختناق، و"حسام ر. ع." 45 عامًا، مقيم بالمنيل بطلخا باختناق".



كما أصيب "محمد س. ف." 17 عامًا - عامل بأحد المحلات ومقيم بالحسينية قسم ثاني المنصورة باختناق وحالته مستقرة وتحت الفحص، و"وليد خ. م. ا." 20 عامًا، مقيم بعزبة الشال باختناق، و"أحلام س. ا." 70 عامًا، مقيمة بشارع بورسعيد باشتباه خلع بالكتف اليسرى، و"كريم م. ا."، 19 عامًا، مقيم بشارع بورسعيد، ويعمل بأحد المحلات مصابا باختناق، والحالة العامة مستقرة وتحت الفحص.

كما أصيب أمين شرطة "إبراهيم ص. ع." 49 سنة، مقيم بسمنود، من قوة الحماية المدنية بالمنصورة باختناق، والحالة العامة مستقرة وتحت الفحص، وحسين ياسر 24 عامًا، ومجدى مصطفى حامد محمد 21 سنة.

وكان حريق قد اندلع بمخزن ملابس بسوق الخواجات بشارع بورسعيد بالمنصورة في محافظة الدقهلية.

حريق في مخزن ملابس بالمنصورة

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في سوق الخواجات بالمنصورة.

انتقلت قوة أمنية وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق، وتبين أن الحريق بمخزن ملابس في عقار مكون من أربعة أدوار.

وتمت السيطرة على الحريق في ثلاثة أدوار، ثم جرت أعمال الإطفاء بالدور الرابع بواسطة الحماية المدنية، ونتج عن الحادث مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين بينهم رجل من قوة الحماية المدنية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

