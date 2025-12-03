محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان موقع حريق سوق الخواجات في المنصورة (صور)

18 حجم الخط

وصل منذ قليل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية واللواء رامي الطنطاوي رئيس الأمن العام بالدقهلية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية لموقع حريق مخزن ملابس بسوق الخواجات بمدينة المنصورة.

كما تواجد النائب وليد خطاب نائب البرلمان بالقائمة الوطنية بموقع الحريق ووقف بين المواطنين والمسئولين بحضور المحاسب محمد أمين الدمرداش رئيس حي غرب المنصورة منذ اندلاع الحريق.

وكان لقي شخصين مصرعهما وأصيب 9 أشخاص آخرين في حريق مخزن ملابس سوق الخواجات بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة بينهم شرطي من قوة الحماية المدنية بالدقهلية وجرى نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

أسماء الضحايا في حريق سوق الخواجات بالمنصورة

واستقبل مستشفى الطوارئ بالمنصورة، كلًّا من "محمد م ال" 43 سنة مقيم شبرا بدين جثة هامدة، و"رأفت م م ص" 27 سنة مقيم حى الجامعة جثة هامدة جراء الحريق.

أسماء 9 مصابين في حريق سوق الخواجات

كما نتج عن الحريق إصابة 9 أشخاص وهم "صبحي ا الـ" 25 عامًا مقيم ميت عنتر مركز طلخا مصابا باختناق، "أحمد ال ع" 19 عامًا، مقيم نقيطه باختناق، دنيا مجدى محمد مصطفى 22 عامًا مقيمه شبرابدين باختناق، "حسام ر ع" 45 عامًا، مقيم المنيل طلخا باختناق".



كما أصيب "محمد س ف" على 17 عامًا - عامل بأحد المحلات ومقيم الحسينية قسم ثانى المنصورة باختناق وحالته مستقرة وتحت الفحص، " وليد خ م ال" 20 عامًا، مقيم بعزبة الشال باختناق، "أحلام س ا" 70 عامًا، مقيمة ش بورسعيد باشتباه خلع بالكتف اليسرى، كريم م ال” 19 عامًا، مقيم ش بورسعيد، ويعمل بأحد المحلات مصابا باختناق، والحالة العامة مستقرة وتحت الفحص.

كما أصيب أمين شرطة "إبراهيم ص ع " 49 سنة، مقيم سمنود، من قوة الحماية المدنية بالمنصورة باختناق، والحالة العامة مستقرة وتحت الفحص.

وكان اندلع حريق بمخزن ملابس بسوق الخواجات بشارع بورسعيد بالمنصورة في محافظة الدقهلية.

حريق في مخزن ملابس بالمنصورة

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في سوق الخواجات بالمنصورة.

علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي موقع الحريق، وتبين أن الحريق بمخزن ملابس في عقار مكون من أربعة أدوار.

تمت السيطرة على الحريق في ثلاثة أدوار وجار أعمال الإطفاء بالدور الرابع بواسطة الحماية المدنية، ونتج عن الحادث إلى الآن إصابة 9 أشخاص بينهم رجل من قوة الحماية المدنية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة. لمباشرة التحقيقات.

