ننشر أبرز محاور اليوم الأول من الملتقى الدولي للتعليم العالي 2025

استعرض الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالى والتدريب «إديوجيت 2025» في دورته الثامنة عشرة الفرص التعليمية المختلفة والمتنوعة التي تتيحها منظومة الجامعات المصرية، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة في السنوات العشرة الأخيرة.

وجاءت الدوة رقم 18 للملتقى، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واهتم التنوع الكبير في منظومات التعليم العالي، والبرامج التي تقدمها الجامعات المصرية في السنوات الأخيرة.

وشهد اليوم الأول للملتقى نقاشات واسعة بين رؤساء الجامعات وخبراء التعليم العالي حول عدد من المحاور، منها آليات ومتطلبات جودة العملية التعليمية بالجامعات الجديدة في ظل عالم الذكاء الاصطناعي، كما شهد حوارات مفتوحة بين الطلاب وأولياء الأمور ورؤساء وممثلي الجامعات المشاركة في الملتقى.

رؤساء الجامعات المشاركون في الملتقى

وشهد الملتقى حضور عدد كبير من رؤساء الجامعات، من بينهم الدكتوررضا حجازي وزير التعليم السابق ورئيس جامعة الريادة، والدكتورعبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية والدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الاهلية والدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة المصرية بالعلمين والدكتور أحمد حمد رئيس جامعة مصر المعلوماتية والدكتور محمد رشدي رئيس الجامعة الفرنسية بالقاهرة والدكتور خالد حمدي رئيس جامعة الأهرام الكندية والدكتورة نجلاء نصير مستشارة وزير الاتصالات للمسئولية المجتمعية نيابة عن الوزير، وعدد من نواب رؤساء الجامعات أبرزهم من القاهرة: الدكتور محمود السعيد، ومن جامعة عين شمس الدكتور رامى صادق.

وشهد الملتقى مشاركة لافتة من مسؤولي التعليم العالي والوزارات، ومن أبرزهم الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والنائب الدكتور جمال السعيد والدكتور علاء العشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

