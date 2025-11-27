صيدلة سيناء فرع القنطرة تحصل على الاعتماد من هيئة ضمان الجودة

18 حجم الخط

أعلنت جامعة سيناء، حصول كلية الصيدلة فرع القنطرة علي الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برعاية الدكتورة جيهان فكري رئيس الجامعة والدكتور عماد حامد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة وفاء فوزي مدير مركز الجودة بالجامعة.

وقالت الدكتورة جيهان فكري، رئيس جامعة سيناء، إن الحصول علي الجودة والاعتماد يعد إنجاز يمثل ثمرة العمل الجماعي الجاد، مشيرة إلي أن الجامعة تسير بشكل مؤسسي من أجل التواجد ضمن الجامعات الدولية.

كلية الصيدلة جامعة سيناء تحصل على شهادة الأيزو

وأشارت إلى أن كلية الصيدلة حصلت على شهادة الأيزو 9001:2015 في نظام إدارة الجودة دوليًا من هيئة TÜV NORD Egypt، بالإضافة إلى وجود آليات داخلية لضمان الجودة مثل اللجنة العليا لضمان الجودة ومراكز ضمان الجودة في فرعي القنطرة والعريش.

وأشادت رئيس جامعة سيناء بجهود أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وفريق الجودة ولكل من تعاون وشارك في كل خطوة علي تحقيق هذا الإنجاز بالحصول على الاعتماد والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأكدت رئيس جامعة سيناء، أن الحصول على شهادة الأيزو وفقًا لتوصية لجنة الجودة التي أتمت مراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالكلية، ويأتى فى إطار سياسة الجامعة لتكون ضمن جامعات الجيل الرابع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.