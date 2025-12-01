الإثنين 01 ديسمبر 2025
أخبار مصر

غدا، انطلاق الدورة الـ18 من الملتقى الدولي للتعليم العالي

د. أيمن عاشور وزير
د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي
ينطلق غدا الثلاثاء الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب «إديوجيت 2025»، في دورته الـ 18 والتي تنعقد تحت شعار (جامعات الجيل الخامس ومتطلبات الجودة في عالم الذكاء الاصطناعي)، وتضم نحو 100 جامعة ومؤسسة معنية بالتعليم العالي.

وتأتي النسخة الـ18 للملتقى تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وبمشاركة وحضور لفيف كبير من رؤساء الجامعات وخبراء التعليم العالي.

كما يشهد الملتقى للمرة الأولى مشاركة لافتة لعدد من الجامعات الصينية، والتي تشارك بعدد من مسؤوليها كضيف شرف للدورة الجديدة للملتقى.

وتشهد الفعاليات حلقات نقاشية وسلسلة من الندوات والحوارات المفتوحة حول الفرص التعليمية المتاحة في الجامعات المصرية، طوال أيام الملتقى الذي ينعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر بالقاهرة، ويومي 7 و8  بمدينة السادس من أكتوبر، ويوم 9 ديسمبر بالإسكندرية.

20 دولة تشارك بالمعرض والملتقى الدولي للتعليم العالي 

وقال الدكتور علي شمس الدين، رئيس اللجنة المنظمة ورئيس جامعة بنها الأسبق، إنه على المستوى الدولي يشارك بالمعرض جامعات من أكثر من 20 دولة، منها: كندا، بولندا، صربيا، الأردن، ألمانيا، الهند، روسيا، الصين، وغيرها، كذلك يشارك عدد من كبار الوكالات الدولية التي تمثل المئات من كبرى جامعات العالم.

وأشار شمس الدين إلى إنه ستعقد دورة استثنائية للملتقى في مدينة الرياض خلال شهر فبراير 2026 بمشاركة لفيف من الجامعات المصرية، وذلك بمشاركة مبادرة ادرس في مصر وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويستضيف الملتقى ممثلي ما يزيد على 100 جامعة من أهم الجامعات المصرية والعالمية، تتقدمهم جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة بنها، وأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية.

كما يستضيف المعرض عددًا من الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، منها: جامعة المستقبل، الجامعة البريطانية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جامعة إسلسكا، جامعة مصر للمعلوماتية، جامعة نيو جيزة، الجامعة الفرنسية، المجلس البريطاني، جامعة الأهرام الكندية، جامعة السويدي للتكنولوجيا، الجامعة الفرنسية، وغيرهم الكثير. كما تشارك الجامعات الأهلية الجديدة، وعلى رأسها جامعة الجلالة، جامعة الملك سلمان، وجامعة العلمين.

