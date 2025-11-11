بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي، ومؤتمر صحفي مرتقب

18 حجم الخط

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتناول الاجتماع استعراض عدد من الملفات والقضايا الملحة على الساحة الوطنية، ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، فضلًا عن مناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وعقب انتهاء فعاليات الاجتماع، من المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمرًا صحفيًا هامًّا، يستعرض خلاله أبرز النتائج والتوصيات التي خرج بها المجلس، بالإضافة إلى الإعلان عن حزمة من القرارات الجديدة.

