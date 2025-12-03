عرض مونودراما "بيتر الأحمر" على مسرح فرقة الورشة الليلة

18 حجم الخط

يشهد مسرح فرقة الورشة المسرحية بوسط القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، تقديم عرض المونودراما "بيتر الأحمر" بطولة الفنان الشاب ياسر مجاهد، إعداد وإخراج حسن الجريتلي، وذلك في تمام الثامنة مساء.

مسرحية بيتر الأحمر

مسرحية “بيتر الأحمر” مأخوذ عن نص "تقرير إلى أكاديمية" للكاتب فرانز كافكا، ومن إنتاج فرقة الورشة المسرحية بدعم من معهد جوته الألماني.

العرض ينتمي إلى المونودراما التي يروي فيها القرد بيتر حكايته منذ صيده في إفريقيا، حين اكتشف أن طريقه الوحيد للنجاة هو أن يتعلّم تقليد البشر، بعدما خُيّر بين العيش في حديقة الحيوان أو على مسرح المنوّعات.

يأتي العرض باللهجة العامية المصرية، في محاولة لنقل روح كافكا التي تتأرجح بين العبث والرعب والسخرية اللاذعة التي تميز الكوميديا السوداء.

الفنان ياسر مجاهد

وياسر مجاهد ممثل مصري بدأ مسيرته في المسرح منذ عام 2011، وشارك في العديد من العروض المسرحية والأعمال الدرامية والسينمائية، وأهمها: مسرحية "الملك لير" بطولة يحيى الفخراني وإنتاج المسرح القومي، مسرحية "ليلة القتلة" إنتاج مسرح الطليعة، فيلم "شاومينج"، مسلسل "النص التاني"، وغيرها.

وحصل على العديد من الجوائز في التمثيل أهمها جائزة أفضل ممثل بالمهرجان القومي للمسرح المصري الدورة الـ14، وجائزة أفضل ممثل بمهرجان الأردن المسرحي الدولي بالدورة 29.

