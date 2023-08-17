الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

ليلة القتلة تعود في موسم جديد على مسرح الطليعة، اعرف المواعيد

مسرحية ليلة القتلة،
مسرحية ليلة القتلة، فيتو

يعود العرض المسرحي "ليلة القتلة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، في موسم جديد للجمهور وذلك ابتداء من اليوم الخميس وحتى 31 أغسطس الجاري. 

وتقدم المسرحية أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الثامنة مساء، على خشبة قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة في العتبة، ويبلغ سعر التذكرة للجمهور 32 جنيها فقط. 

مسرحية ليلة القتلة 

وكان العرض حصل على جوائز أفضل ممثل لياسر مجاهد، وأفضل سينوغرافيا لإبراهيم الفرن وسماح نبيل، كما رشحت مروج جمال لجائزة أفضل ممثلة، وذلك في مشاركته ضمن فعاليات مهرجان الأردن المسرحي بالعاصمة عمان العام الماضي

Advertisements

أبطال مسرحية ليلة القتلة

و مسرحية "ليلة القتلة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة والتابعة للبيت الفني للمسرح، ومن تأليف خوزيه تريانا، تمثيل نشوى إسماعيل، إميل شوقي، مروج، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء يسري، ترجمة فتحي العشري، أشعار عوض بدوي، موسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، ديكور وأزياء سماح نبيل، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، إخراج صبحي يوسف.

ليلة القتلة تختتم ليالي عرضها على مسرح الطليعة اليوم

باب عشق يعود في موسم جديد على مسرح الطليعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسرحية ليلة القتلة أبطال مسرحية ليلة القتلة مسرح الطليعة البيت الفني للمسرح ليلة القتلة

مواد متعلقة

باب عشق يعود في موسم جديد على مسرح الطليعة

المنفى كامل العدد على مسرح الطليعة بالمهرجان القومي (صور)

الأكثر قراءة

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

بعد تأجيل زيادتها، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الحالية

بعد رفض الزمالك بيع زيزو، نجم الأهلي على رادار الشباب السعودي

بعد تصريح «الوقوف على مسارح السعودية حلم أجيال»، رسالة عنيفة من نبيل الحلفاوي لـ محمد محيي

إخلاء العقار المائل بمصر القديمة تمهيدا لإزالته (صور)

النيابة الإدارية تحظر على أعضائها الترشح لعضوية الأندية الرياضية والشركات

تطورات جديدة في موقف الزمالك من بيع زيزو للشباب السعودي، اعرف التفاصيل

اتحاد جدة يتخذ قرارا جديدا بشأن مصير أحمد حجازي

Advertisements

منوعات

المزيد

لبخة الصفصاف، العالم يتحدث عن مسكن آلام اكتشفه المصريون قبل 3500 عام

دراسة علمية تكشف حقائق جديدة عن رجل الثلج

سائحان أمريكيان يتسببان في تأخر افتتاح برج إيفل، فما القصة؟

ساويرس يكشف عن إفطاره المفضل: الفول والطعمية والعدس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 17-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 17-8-2023 بالأسواق

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الخميس 17-8-2023

مستجدات مسابقة الـ 30 ألف معلم، موعد إعلان النتيجة وإجراءات التعيين

المزيد

انفوجراف

نمبر 1 الحقيقي.. سر نجاح تجربة كريم عبد العزيز الفنية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النعناع في المنام وعلاقته بالرزق الكبير والأخبار السعيدة

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بارتكاب الأفعال الخاطئة والذنوب

أبرزها أحكام الجمع والقصر.. أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في مسائل الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية