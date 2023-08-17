ليلة القتلة تعود في موسم جديد على مسرح الطليعة، اعرف المواعيد

يعود العرض المسرحي "ليلة القتلة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، في موسم جديد للجمهور وذلك ابتداء من اليوم الخميس وحتى 31 أغسطس الجاري.

وتقدم المسرحية أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الثامنة مساء، على خشبة قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة في العتبة، ويبلغ سعر التذكرة للجمهور 32 جنيها فقط.

مسرحية ليلة القتلة

وكان العرض حصل على جوائز أفضل ممثل لياسر مجاهد، وأفضل سينوغرافيا لإبراهيم الفرن وسماح نبيل، كما رشحت مروج جمال لجائزة أفضل ممثلة، وذلك في مشاركته ضمن فعاليات مهرجان الأردن المسرحي بالعاصمة عمان العام الماضي

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أبطال مسرحية ليلة القتلة

و مسرحية "ليلة القتلة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة والتابعة للبيت الفني للمسرح، ومن تأليف خوزيه تريانا، تمثيل نشوى إسماعيل، إميل شوقي، مروج، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء يسري، ترجمة فتحي العشري، أشعار عوض بدوي، موسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، ديكور وأزياء سماح نبيل، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، إخراج صبحي يوسف.