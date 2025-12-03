مديرة صندوق دعم الصناعات الريفية تشهد إطلاق النسخة الثالثة من برنامج قادة المناخ

18 حجم الخط

شهدت إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي بوزارة التضامن الاجتماعي فعاليات إطلاق النسخة الثالثة من برنامج قادة المناخ الذي نظم تحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والبيئة وبالتعاون بين المجلس القومى للمرأة والشركة المصرية للاتصالات WE، ومؤسسة YLF - Youth Leaders Foundation.

وتأتي هذه النسخة من البرنامج في إطار دعم الشباب والمرأة المهتمين بالعمل المناخي، تأكيدًا لدورهم الحيوي في مواجهة التحديات البيئية.

وحضر الفعالية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمهندسة سارة البطوطي عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة البيئة والتغيرات المناخية وسفيرة الأمم المتحدة للمناخ،والنائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة أعضاء مؤسسة شباب القادة وحضور واسع من المهتمين بالعمل المناخي.

جدير بالذكر أن برنامج Climate Leaders قادة المناخ، هو برنامج مميز لدعم أفكار ومشروعات الشباب والأنشطة الطلابية لمواجهة المشاكل البيئية المختلفة.

وتضمنت الفعاليات جلسة حوارية تحت عنوان "قادة المناخ من الفكرة الى الأثر حوار بين الخبرة والطموح" وعرض فيلم قصير عن إنجازات برنامج قادة المناخ خلال النسختين السابقتين من البرنامج، فضلا عن إعداد عرض تقديمي عن مراحل البرنامج والإطار الزمني لكل مرحلة.

