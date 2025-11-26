الأربعاء 26 نوفمبر 2025
أخبار مصر

وزيرة التضامن تلتقي فريق عمل صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

اجتماع مايا مرسي
اجتماع مايا مرسي وزيرة التضامن
التقت  الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية فريق عمل الصندوق.

حضر الاجتماع كل من: المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي عضو مجلس إدارة الصندوق، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي عضو مجلس إدارة الصندوق، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على الإشادة بما يقدمه فريق العمل بالصندوق من أعمال، وهو ما كان له أثر إيجابي على المشروعات والأنشطة العديدة التي يشارك فيها أو ينفذها بالشراكة مع قطاع العمل الأهلي.

وطالبت الدكتورة مايا مرسي كافة أعضاء فريق العمل بالصندوق بالاستمرار في التفاني في العمل، خاصة أنها تعول على مهام الصندوق في الكثير من الأعمال، مشيرة إلى أنها ستستمر في عقد اللقاءات مع العاملين بالصندوق خلال الفترة المقبلة من أجل متابعة الأعمال التي يقومون بها.

ومن جانبهم وجه العاملون بصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية خالص الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي لحرصها على لقائهم ومناقشتهم في الأعمال التي يقومون بها، مؤكدين استمرارهم في أداء مهام عملهم بنفس الكفاءة خلال الفترة المقبلة.

