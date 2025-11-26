وزيرة التضامن تلتقي فريق عمل صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

18 حجم الخط

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية فريق عمل الصندوق.

حضر الاجتماع كل من: المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي عضو مجلس إدارة الصندوق، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي عضو مجلس إدارة الصندوق، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على الإشادة بما يقدمه فريق العمل بالصندوق من أعمال، وهو ما كان له أثر إيجابي على المشروعات والأنشطة العديدة التي يشارك فيها أو ينفذها بالشراكة مع قطاع العمل الأهلي.

وطالبت الدكتورة مايا مرسي كافة أعضاء فريق العمل بالصندوق بالاستمرار في التفاني في العمل، خاصة أنها تعول على مهام الصندوق في الكثير من الأعمال، مشيرة إلى أنها ستستمر في عقد اللقاءات مع العاملين بالصندوق خلال الفترة المقبلة من أجل متابعة الأعمال التي يقومون بها.

ومن جانبهم وجه العاملون بصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية خالص الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي لحرصها على لقائهم ومناقشتهم في الأعمال التي يقومون بها، مؤكدين استمرارهم في أداء مهام عملهم بنفس الكفاءة خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.