المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث IRC Expo يفتح أبوابه للجمهور 12 ديسمبر

معرض تسويق مخرجات
معرض تسويق مخرجات البحث العلمي
أعلنت أكاديمية البحث العلمي تنظيم المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث IRC Expo 2025 بالعاصمة الجديدة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنظيم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وقررت الأكاديمية فتح أبواب المعرض للجمهور يوم 12 ديسمبر 2025 استجابةً للرسائل الواردة على وسائل التواصل الاجتماعي للأكاديمية، والتي أظهرت اهتمامًا واسعًا من الجمهور، سواء من المتخصصين أو غير المتخصصين، بالحضور والتعرف على أحدث الابتكارات ومخرجات البحث العلمي.

ويستمر المعرض يوم 11 ديسمبر في استقبال المشاركين الرسميين ورجال الصناعة والمستثمرين، على أن يكون اليوم الثاني مخصصًا للجمهور العام، مع إمكانية التجول بين أجنحة الابتكار والاطلاع على أحدث المشاريع البحثية.

اختيار صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ كشريك استراتيجي للمعرض

وأعلنت أكاديمية البحث العلمي، عن انضمام صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ كشريك استراتيجي في المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث – IRC Expo 2025، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبدعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويعد المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث – IRC Expo 2025، هو الحدث الدولي الأكبر الذي يجمع الباحثين والمبتكرين وروّاد الأعمال والصناعة من مختلف الدول لعرض وتسويق الابتكارات ومخرجات البحوث المتميّزة.

وأكدت أكاديمية البحث العلمي، أن اختيار صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ كشريك استراتيجي للمعرض، هو خطوة مهمة تعكس دعم الدولة لمنظومة الابتكار، وتمكين الشباب المبدعين، وتحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات صناعية وفرص استثمارية حقيقية.

