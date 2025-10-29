مخالفًا التوقعات.. انخفاض ملحوظ في أسعار البيض بالأسواق.. الكرتونة تفقد 10 جنيهات خلال 7 أيام.. وشعبة المواد الغذائية تتوقع تراجعه لهذا السعر

على عكس المتوقع، سجلت أسعار البيض انخفاضات ملحوظة في الأسواق خلال الأسبوع الجاري، إذ تراوحت الانخفاضات بين 7 و10 جنيهات في الكرتونة بحسب النوع، إذ شملت الانخفاضات كل من سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر والبلدي، فما هي أسباب انخفاض سعر كرتونة البيض في السوق؟ وهل تواصل أسعاره الانخفاضات خلال الفترة المقبلة؟

يشار إلى أنه كانت هناك توقعات من الخبراء بارتفاع أسعار البيض في الأسواق، بالتزامن مع زيادة الإقبال على شرائه خلال الموسم الدراسي، إضافة إلى قرب فترة الشتاء التي معها يقل الإنتاج وترتفع الأسعار.

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو

انخفاض ملحوظ في أسعار البيض

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن أسعار البيض تشهد تراجعًا ملحوظًا في الأسواق خلال الأيام الأخيرة، حيث انخفضت الكرتونة إلى ما بين 135 و140 جنيهًا بعد أن تجاوزت 160 جنيهًا مؤخرًا.

توقعات بانخفاض سعر كرتونة البيض لتصل لهذا السعر

وتوقع «المنوفي» مواصلة سعر البيض الانخفاضات خلال الفترة المقبلة، وأن تواصل الأسعار هبوطها لتقترب من 100 جنيه للكرتونة خلال الفترة المقبلة.

حازم المنوفي

أسباب تراجع أسعار البيض

وأوضح "المنوفي" أن هذا التراجع يعود إلى زيادة المعروض من الإنتاج المحلي بعد دخول دورات جديدة من مزارع التربية إلى السوق، إلى جانب استقرار أسعار الأعلاف وتراجع تكلفتها نتيجة انخفاض سعر الدولار وتحسن تدفق المواد الخام المستوردة.

أهمية دعم مربي الدواجن المحليين لضمان استمرار الإنتاج

وأشار إلى أن هذا الانخفاض ينعكس إيجابيًا على المستهلكين ويساعد في تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، مشدّدا على أهمية دعم مربي الدواجن المحليين لضمان استمرار الإنتاج وعدم تكرار موجات الارتفاع السابقة.

أسعار البيض في الأسواق

وعن أسعار البيض في الأسواق، أشار «المنوفي» إلى أن سعر بيض أبيض بطاريات بـ 137 جنيهًا للكرتونة، سعر كرتونة بيض أبيض أرضي نحو 135 جنيهًا، سعر كرتونة بيض أحمر بطاريات نحو 140 جنيهًا، سعر كرتونة البيض أحمر أرضي نحو 138 جنيهًا.

وأضاف أن سعر بيض بلدي مائدة نحو 125 جنيهًا للكرتونة، وبيض بلدي معمل نحو 4 جنيهات للبيضة.

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو

توقع استمرار استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة

ودعا المواطنين إلى الشراء وفق احتياجاتهم الطبيعية وعدم التكدس أو التخزين المبالغ فيه، خاصة مع توقع استمرار استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة.

هبوط أسعار السلع الغذائية الأساسية

واختتم "المنوفي" تصريحه بالتأكيد على أن هبوط أسعار السلع الغذائية الأساسية، ومنها البيض، يعد مؤشرًا إيجابيًا لتعافي الأسواق المصرية وتحسن المنظومة الاقتصادية، مطالبًا بمواصلة الرقابة على الأسواق لضمان وصول السلع بأسعار عادلة للمستهلك.

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

وفي نفس السياق، «فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (عدد 30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 127 جنيها و132 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 129 إلى 134 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 130 إلى 137 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 132 إلى 139 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 129 جنيها إلى 133 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 131 جنيها إلى 135 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.