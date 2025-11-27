ارتفاع قياسي للعجز التجاري التركي يهدد بتعميق أزمة الليرة

18 حجم الخط

سجل العجز التجاري لتركيا قفزة حادة، مدفوعا بارتفاع فاتورة الواردات، ليصل إجمالي العجز خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 إلى نحو 76.7 مليار دولار، مما يزيد الضغوط على العملة المحلية التي تتجه صوب مستويات قياسية جديدة في التراجع.

ارتفاع العجز التجاري لتركيا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التركي "تركستات" اليوم الخميس، أن العجز التجاري لشهر أكتوبر وحده قفز بنسبة 27.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 7.58 مليار دولار مقارنة بـ 5.93 مليار دولار في أكتوبر من العام الماضي.

ويرجع هذا التدهور إلى أن وتيرة نمو الواردات، التي ارتفعت بنسبة 7.2% إلى 31.52 مليار دولار، فاقت بكثير نمو الصادرات التي زادت بنسبة 2% فقط لتسجل 23.94 مليار دولار.

على صعيد الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، توسع العجز الإجمالي بنسبة 13.3%، مسجلا 76.68 مليار دولار، مقارنة بـ 65.91 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

تراجع الليرة التركية المستمر

في سياق متصل، تواصل الليرة التركية تراجعها الحاد، حيث انخفضت بنسبة 0.2% لتسجل حوالي 42.46 ليرة للدولار الواحد.

وتمتد خسائر العملة إلى أكثر من 22% منذ بداية العام الجاري، مما يقربها من أدنى مستوياتها التاريخية التي سجلتها في 21 نوفمبر عند 42.57 ليرة للدولار.

ويعود استمرار ضعف الليرة إلى السياسات النقدية غير التقليدية السابقة التي انتهجها البنك المركزي بدعم من الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي شهدت خفضا حادا لأسعار الفائدة.

وعلى الرغم من تغير هذا النهج بعد انتخابات 2023 ورفع الفائدة بشكل كبير إلى 50% في فبراير 2024، إلا أن العملة لم تتعافى، مما يعكس عمق التحديات الاقتصادية.

أبرز الصادرات والواردات إلى تركيا

حافظت ألمانيا على صدارة الدول المستوردة من تركيا خلال أكتوبر والفترة من يناير إلى أكتوبر، تليها المملكة المتحدة ثم الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت الصين في المقدمة كأكبر مصدر للبضائع إلى تركيا، تليها روسيا ثم ألمانيا.

تسريع وتيرة التيسير النقدي

يضع هذا الوضع البنك المركزي التركي في مأزق، حيث قد يدفعه ارتفاع العجز إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي، في محاولة لتحفيز النمو، وهو إجراء قد يتسبب في مزيد من الانخفاض لليرة ويفاقم من حدة التضخم.

