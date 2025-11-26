سيميوني ينافس فليك على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإسباني

18 حجم الخط

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن ترشيح الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، لنيل جائزة مدرب شهر نوفمبر في الليغا.

سيميوني يتألق في الليجا مع أتلتيكو مدريد وينافس فليك

وقدم سيميوني رفقة أتلتيكو مدريد أداء مميزًا خلال المباريات الأخيرة، حيث حقق العلامة الكاملة في الليغا.

ويواجه سيميوني منافسة قوية مع الألماني هانز فليك مدرب فريق برشلونة وكذلك مارسيلينو مدرب فياريال.

