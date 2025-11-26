الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سيميوني ينافس فليك على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإسباني

سيميوني
سيميوني
18 حجم الخط

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن ترشيح الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، لنيل جائزة مدرب شهر نوفمبر في الليغا.

سيميوني يتألق في الليجا مع أتلتيكو مدريد وينافس فليك 

وقدم سيميوني رفقة أتلتيكو مدريد أداء مميزًا خلال المباريات الأخيرة،  حيث حقق العلامة الكاملة في الليغا.

ويواجه سيميوني منافسة قوية مع الألماني هانز فليك مدرب فريق برشلونة وكذلك مارسيلينو مدرب  فياريال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني الليجا دييجو سيميوني سيميوني فليك أتلتيكو مدريد برشلونة

مواد متعلقة

بنبرة تشاؤم، فليك يعلق على خسارة برشلونة القاسية أمام تشيلسي

برشلونة يكثف مفاوضاته مع نجم أتلتيكو مدريد لتعويض ليفاندوفسكي

باريس سان جيرمان يعرض 100 مليون يورو للتعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد

الأكثر قراءة

اليمن تتقدم 3-1 أمام جزر القمر في الشوط الأول في ملحق تصفيات كأس العرب

موناكو وبافوس يتعادلان 2/2 في دوري أبطال أوروبا

تشكيل مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

إنتاج 4.8 جيجا وات من الكهرباء الأبرز، السيسي يستعرض فوائد محطة الضبعة النووية

منتخب السودان يفوز على لبنان ويتأهل إلى دور المجموعات بكأس العرب

10 صور ترصد مران الأهلي الأول في المغرب استعدادا لمباراة الجيش الملكي

جزر القمر يفوز على اليمن 4-2 بركلات الترجيح ويتأهل لكأس العرب

كوبنهاجن يتخطى كايرات ألماتي 2/3 في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الوعد ببيع عقار قبل تملكه

هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

موعد الأيام البيض لشهر جمادى الآخرة 1447

المزيد
الجريدة الرسمية