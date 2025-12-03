ضحية الاغتصاب على يد سائق في السلام: ضربني ووضع السلاح على رقبة طفلي وسرقني

18 حجم الخط

أجرت نيابة السلام مواجهة قانونية بين سائق المتهم بالتعدي جنسيا على سيدة داخل سيارته الميكروباص، وسرقتها أثناء توصيلها من الجيزة إلى مدينة السلام، وبين المجني عليها.



وتعرفت المجني عليها على المتهم واتهمته بسرقتها، والتعدي عليها بالضرب ثم اغتصابها في وجود ابنها الرضيع بعد أن وضع على رقبة الطفل سلاحا أبيض، مهددا إياها به.

وتبين من تقرير الطب الشرعي للمتهم العثور على خلية بشرية، بتحليلها تبين أنها كانت متواجدة على ملابس المجني عليها وأنها تعود للمتهم.

وقال المتهم خلال التحقيقات: إنه كان تحت تأثير المخدرات، حيث كان قد شرب سيجارة تحتوي على مخدر الحشيش، ولم يكن في وعيه وقت ارتكابه الواقعة.

وأضاف أن الشيطان لعب برأسه عندما نزل جميع الركاب، وظلت السيدة معه لحين وصولها إلى وجهتها، فرأى فيها من الجمال ما أغواه، فراودها عن نفسها فأبت، فطلب منها ما معها من أموال ومتعلقات، فقالت له: “خدها بس سيبني أنا وابني ننزل”.

وحينها نظر حوله فوجد الطريق مظلما وخاليا، فاغتصبها على الكنبة الخلفية، وبعد أن انتهى من فعلته الشنعاء أنزلها وأكمل طريقه.



كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من سيدة بتعدي سائق عليها أسفل دائرى السلام، مضيفة أن السائق أوقف السيارة على جانب الطريق الدائري، وتوجه إلى المقعد الخلفي ووضع سلاحًا أبيض على رقبة طفلها، وطلب منها ما لديها من أموال واستولى منها على 450 جنيهًا، ثم قام السائق بغلق الأبواب والستائر وجرها إلى الكنبة الخلفية، واعتدى عليها جنسيا وتركها وابنها على الدائري وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط السائق واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

