الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجيش الألماني يعلن تعرض شحنة ذخيرة للسرقة

الجيش الألماني
الجيش الألماني
أعلن الجيش الألماني تعرض شحنة ذخيرة للسرقة، بحسب خبر عاجل لوكالة الأنباء الفرنسية.

نزع سلاح حماس كشرط أساسي لتهدئة الوضع في غزة

وفي وقت سابق اليوم، أكد يوهان فاديفول وزير الخارجية الألمانى، على ضرورة نزع سلاح حماس كشرط أساسي لتهدئة الوضع في غزة، مطالبًا بتسليم جميع جثامين المحتجزين في غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وشدد وزير الخارجية الألماني على ضرورة تهيئة الوضع لقوة الاستقرار الدولية لنشر الأمن في غزة.

مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر أن تستضيفه مصر

وأضاف: "مستعدون لدعم مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر أن تستضيفه مصر".

وأوضح أن ألمانيا تعمل على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مثمنًا التعاون مع مصر في قضايا الشرق الأوسط.

الوساطة المصرية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة وحل النزاع بـ غزة

وأشاد بالوساطة المصرية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة وحل النزاع بـ غزة.

وركز على أن مصر شريك استراتيجي في الشرق الأوسط ومعبر مهم نحو أفريقيا.

