نتنياهو يستنجد بـ ترامب لإنقاذه من مقصلة قضايا الفساد

18 حجم الخط

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مزيدا من الدعم" من أجل مساعدته في التهرب من قضايا الفساد التي تلاحقه.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسئولَين أمريكيين ومسئول إسرائيلي قولهم: إن "نتنياهو أجرى مكالمة هاتفية طويلة مع الرئيس الأمريكي مساء الإثنين، حيث طلب منه مساعدته في الحصول على عفو رئاسي من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج".

وبعث ترامب برسالة إلى هرتسوج في 12 نوفمبر الجاري، طالبا منه إصدار عفو عن نتنياهو، الذي نفى مرارا ارتكاب أي مخالفات في ثلاث قضايا ضده.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاثة ملفات تحمل أسماء "الملف 1000" و"الملف 2000" و"الملف 4000".

الملف 1000، علاقة نتنياهو المشبوهة بالجاسوس الأمريكي آرنون ميلشان

يتعلق "الملف 1000" بعلاقة نتنياهو المشبوهة بمنتج الأفلام الأمريكي - الإسرائيلي والجاسوس السابق آرنون ميلشان، حيث قدم ميلشان لرئيس حكومة الاحتلال وزوجته سارة رشاوى مقابل إنهاء مصالح خاصة، بما في ذلك تجاوز تغييرات قانون الضرائب.

تقول الكاتبة المتخصصة في الشؤون الإسرائيلية إيزابيل كيرشنر، في مقال نشرته صحيفة "نيويوك تايمز" بتاريخ 24 يونيو 2023، إن قصة حياة أرنون ميلشان، قطب هوليوود الملياردير والعميل السري، تصلح لأن تكون فيلما للشاشة الفضية؛ فالرجل الذي أنتج أفلاما ناجحة مثل "امرأة جميلة" و"السيد والسيدة سميث" و"الملحمة البوهيمية"، جمع ثروة طائلة من تجارة الأسلحة، بما في ذلك عمليات سرية لشراء أسلحة لإسرائيل، موطنه الأصلي.

تضيف كيرشنر: "قبل عقد من الزمان، كشف عن عمل ميلشان لصالح المخابرات الإسرائيلية، مما أوقعه في ورطة؛ فقد ترددت حكومة الولايات المتحدة حيث كان يقيم منذ فترة طويلة، في تجديد تأشيرته لمدة عشر سنوات بعد كشفه هو وآخرون عن تصدير إحدى شركاته لأجهزة يمكن استخدامها كمحفزات نووية بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة إلى إسرائيل في ثمانينيات القرن الماضي".

الشمبانيا والسيجار

وتتابع: "لكن علاقته الطويلة مع بنيامين نتنياهو أثبتت فائدتها، حيث تدخل نتنياهو لدى وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري، لمساعدة ميلشان في الحصول على تأشيرة دخول جديدة للولايات المتحدة".

ويتهم ممثلو الادعاء نتنياهو بتلقي هدايا تقترب قيمتها حوالي 200 ألف دولار من ميلشان ومن ملياردير آخر أسترالي، وهي هدايا وصفت في لائحة الاتهام بأنها "خط إمداد" للشمبانيا والسيجار.

الملف 2000

وبالنسبة لما يعرف بـ"الملف 2000"، يواجه نتنياهو اتهامات بالتفاوض مع ناشر جريدة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية عنه وعن زوجته سارة.

وتشير التحقيقات إلى أن موزيس قدم رشوة لنتنياهو مقابل سن قانون يحد من انتشار صحيفة "يسرائيل هيوم"، التي اعتبرها موزيس، في حواره السري مع نتنياهو بمثابة "قنبلة ذرية".

وعمل نتنياهو على تقليل كمية الأعداد اليومية الصادرة من صحيفة "يسرائيل هيوم" قبل أن يعلن خلال التحقيقات أن موزيس قال له: إنك هدمت إرث أجيال من عائلة موزيس، ما جعله يشعر [انه يواجه تهديدات وضغوط من قبل موزيس.

الملف 4000

أما "الملف 4000" فيتعلق بتقديم نتنياهو تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" والمسؤول بشركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات شاؤول إلوفيتش.

ووفق التحقيقات، حصل إلوفيتش على تسهيلات مالية واسعة في مقابل منح نتنياهو وزوجته سارة تغطية إعلامية إيجابية في الموقع "واللا" الإخباري.

كما يواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشاوى والخداع وخيانة الثقة في صفقة شراء غواصات عسكرية من ألمانيا ضمن القضية المعروفة باسم "الملف 3000"، حيث تلقى هدايا ثمينة مقابل تمرير الصفقة.

اتهامات بارتكاب جرائم حرب

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر 2024 أوامر اعتقال بحق نتنياهو، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل استخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".

والثلاثاء، شارك عشرات الإسرائيليين في مظاهرة قبالة مقر الرئيس الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، مطالبين بعدم منح عفو رئاسي لـ"نتنياهو".

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم لأي إجراءات قد تسمح بتخفيف العقوبة أو العفو عن نتنياهو في قضايا الفساد المتعددة الموجهة ضده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.