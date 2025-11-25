منظمة الصوت اليهودي: إسرائيل انتهكت الهدنة في غزة 500 مرة

18 حجم الخط

أعلنت منظمة الصوت اليهودي الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل انتهكت الهدنة في غزة 500 مرة خلال 44 يوما، والإبادة الجماعية لم تتوقف.

إسرائيل تنتهك الهدنة في غزة 500 مرة

وانتهك جيش الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مئات المرات، من خلال استهداف مناطق في القطاع خارج نطاق الخط الأصفر المزعوم.

وفي السياق ذاته قالت حركة حماس: إن عمليات الملاحقة والاغتيال بحق المقاومين دليل على حالة الرعب التي يعيشها الاحتلال وتسيطر عليه من استمرار مد المقاومة بالضفة الغربية.

حماس تنعي الشهيد سلطان نضال عبد العزيز

ونعت الحركة الشهيد المطارد سلطان نضال عبد العزيز الذي ارتقى بعد اشتباك مسلح في قرية مركة وهو منفذ عملية "الشاكوش" قرب مستوطنة "كدوميم" شرقي قلقيلية.

وأوضحت الحركة أن الاحتلال لن يستطيع فرض معادلاته على الشعب الفلسطيني، مهما تمادى في إجرامه لتحقيق مخططاته بالضم والتهجير.

وقبل وقت سابق اتهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حركة حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وجاء ذلك بعدما أفادت تقارير إخبارية، نقلًا عن مصادر عبرية، بإصابة مستوطن إسرائيلي بجراح، وتضرر مركبته جراء رشقها بالحجارة قرب بلدة الكرمل شرقي مدينة يطا جنوبي الخليل.

وفي سياق آخر، أقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، قادة كبارا لدورهم في المراقبة التي أدت إلى عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.

