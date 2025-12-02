3 لاعبين يهددون عرش تشابي ألونسو في ريال مدريد

18 حجم الخط

جاء التعادل الثالث على التوالي الذي سقط فيه فريق ريال مدريد، أمام جيرونا، ليضع مشروع المدرب تشابي ألونسو بالكامل تحت التهديد.

خلل تكتيكي يضرب تشكيلة ريال مدريد

تلك النتيجة المخيبة لم تكشف فقط عن نزيف النقاط، بل كشفت عن خلل هيكلي يضرب عمق التشكيلة الملكية، حيث يبدو أن الحلول الفردية التي طالما أنقذت الفريق باتت هي نفسها المشكلة.

ثمة مثلث غير فعال يتشكل في مقدمة الفريق ووسطه، يبتلع التوازن التكتيكي الذي يحاول ألونسو فرضه، وأضلاعه الثلاثة هم أبرز نجوم العالم، بيلينجهام، فينيسيوس، ومبابي.

مثلث يهدد مسيرة ريال مدريد في تشكيلة ألونسو

الضلع الأول في هذا المثلث المعقد يتمثل في دور جود بيلينجهام. النجم الإنجليزي يعشق التقدم لأخذ أدوار هجومية بحتة، وهو أسلوب كان ناجحا وفعالا في حقبة ما قبل كيليان مبابي، حينها كانت الخطة تحتمل وجود ثلاثة لاعبي وسط خلفه يتمتعون بخصائص بدنية ودفاعية قوية قادرين على تغطية المساحات واستعادة الكرات.

لكن الوضع تغير جذريًا الآن؛ فلا يمكن لبيلينجهام أن يترك مركزه ويتقدم، بينما يقف خلفه في خط الوسط لاعب بخصائص أردا جولر، النجم التركي الشاب، ورغم موهبته الفذة، لا يمتلك القدرة البدنية ولا الشراسة الدفاعية اللازمة لتغطية تقدم بيلينجهام.

ولعل هدف عز الدين أوناحي في مباراة جيرونا ضد الريال كان الدليل الدامغ على هذا الخلل، حيث ظهر بوضوح غياب الضغط الفعال في العمق وسهولة اختراق الوسط؛ ما جعل الدفاع مكشوفًا تمامًا أمام الخصم، فتوليفة بيلينجهام المتقدم وجولر في الوسط هي انتحار تكتيكي يكلف الفريق توازنه.

الضلع الثاني يتعلق بالبرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي يبدو أنه يواجه صعوبة أو عدم رغبة في الالتزام بتعليمات ألونسو التكتيكية الجديدة. فلسفة تشابي تعتمد كثيرًا على توسيع الملعب، وهو ما يتطلب من الجناح البقاء على الخط لفتح الثغرات في دفاعات الخصم المتكتلة.

إلا أن فيني لا يزال أسيرًا لعادته القديمة؛ التوغل المفرط نحو العمق والقلب، وهي المنطقة المزدحمة أصلًا بوجود مبابي وبيلينجهام. وقد ظهر في المباراة تشابي ألونسو وهو يصرخ موجهًا فينيسيوس للعودة والالتزام بالخط الجانبي، في إشارة واضحة لعدم رضا المدرب عن التمركز العشوائي الذي يقتل المساحات بدلًا من خلقها.

أما الضلع الثالث والأخير، فهو كيليان مبابي، رقميًّا، لا يمكن المساس بالفرنسي؛ فهو هداف الفريق والأفضل هذا الموسم بلا منازع في زيارة الشباك. لكن كرة القدم الحديثة، وخاصة في أسلوب ألونسو، تتطلب من المهاجم أن يكون أول مدافع.

مشكلة مبابي الحقيقية تكمن في عملية الضغط العكسي، فدوره في استعادة الكرة يكاد يكون معدومًا؛ ما يمنح مدافعي الخصم راحة كبيرة في بناء الهجمات من الخلف. هذه الأزمة قد تكون متوارية حاليًّا خلف دخان الأزمات الأخرى وسوء مستوى بعض اللاعبين لكنها قنبلة موقوتة.

بمجرد أن يستقر الفريق وتُحل مشاكل الوسط والأطراف، سيجد مبابي نفسه في مواجهة مباشرة مع الانتقادات؛ لأن التخاذل في أداء الواجب الدفاعي سيصبح العيب الأبرز والظاهر للعيان، ولن يشفع له تسجيل الأهداف حينها إذا كان الفريق يستقبل اللعب بسببه.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.