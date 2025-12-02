توقعات بوصول الذهب إلى 5000 دولار للأوقية

18 حجم الخط

سادت العديد من التوقعات الدولية بارتفاع أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، ووصول الأونصة إلى مستويات جديدة؛ مما ينعكس على السوق المحلية.

توقعات أسعار الذهب عام 2026

رفع دويتشه بنك توقعاته لسعر الذهب عام 2026 إلى 4450 دولارًا للأونصة بدلًا من 4000 دولار، لافتا إلى استقرار تدفقات المستثمرين واستمرار الطلب من البنوك المركزية.

ويتوقع البنك الآن نطاقًا بين 3950 و4950 دولارًا العام المقبل، مع كون الحد الأعلى أعلى بنحو 14% من السعر الحالي لعقد الذهب الآجل لشهر ديسمبر 2026 في بورصة كومكس.

توقعات أسعار الذهب تصل إلى 5000 دولار

يُظهر استطلاع أجرته شركة جولدمان ساكس أن العديد من المستثمرين يعتقدون أن المعدن النفيس سيصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5000 دولار بحلول نهاية عام 2026.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 58.6% منذ بداية العام، وتجاوزت مستوى 4000 دولار التاريخي لأول مرة في 8 أكتوبر

وأفادت شركة جولدمان ساكس أن أكثر من 70% من المستثمرين المؤسسيين يتوقعون ارتفاع سعر الذهب العام المقبل.

في المقابل، توقع ما يزيد قليلًا عن 5% من المشاركين في الاستطلاع عودة الأسعار إلى ما بين 3500 و4000 دولار خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.

