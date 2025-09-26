الأسهم الأمريكية ترتفع مع ثبات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الجمعة على ارتفاع، بعد صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر أغسطس التي جاءت متماشية مع توقعات المحللين، ما خفف من حدة القلق في الأسواق.

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية

في بداية الجلسة، صعد مؤشر «داو جونز» بـ190,05 نقطة أو 0.41% إلى 46,137.37 نقطة، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.18% إلى 6,617.62 نقطة. كما تقدم مؤشر «ناسداك المركب» 0.06% أي ما يعادل 13,24 نقطة ليصل إلى 22,397.94 نقطة.

أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفعت بنسبة 2.7% على أساس سنوي في أغسطس، وهو تسارع مقارنة بالشهر السابق لكنه جاء مطابقًا لتوقعات الاقتصاديين.

هذه الأرقام عززت التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب «الفيدرالي الأمريكي» خلال العام، بعد أن كانت مراجعة نمو الاقتصاد في الربع الثاني وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية قد كبحت تلك التوقعات في وقت سابق من الأسبوع.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن الخميس فرض رسوم جمركية جديدة على منتجات قطاع الأدوية، والشاحنات الثقيلة، إضافة إلى بعض أنواع الأثاث.

