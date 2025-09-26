الجمعة 26 سبتمبر 2025
الأسهم الأمريكية ترتفع مع ثبات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الجمعة على ارتفاع، بعد صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر أغسطس التي جاءت متماشية مع توقعات المحللين، ما خفف من حدة القلق في الأسواق.

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية 

في بداية الجلسة، صعد مؤشر «داو جونز» بـ190,05 نقطة أو 0.41% إلى 46,137.37 نقطة، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.18% إلى 6,617.62 نقطة. كما تقدم مؤشر «ناسداك المركب» 0.06% أي ما يعادل 13,24 نقطة ليصل إلى 22,397.94 نقطة.

أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفعت بنسبة 2.7% على أساس سنوي في أغسطس، وهو تسارع مقارنة بالشهر السابق لكنه جاء مطابقًا لتوقعات الاقتصاديين.

هذه الأرقام عززت التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب «الفيدرالي الأمريكي» خلال العام، بعد أن كانت مراجعة نمو الاقتصاد في الربع الثاني وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية قد كبحت تلك التوقعات في وقت سابق من الأسبوع.

تراجع الأسهم الأمريكية لليوم الثالث على التوالي وداو جونز يفقد 211 نقطة

قفزة في مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد ارتفاع بيانات التضخم

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن الخميس فرض رسوم جمركية جديدة على منتجات قطاع الأدوية، والشاحنات الثقيلة، إضافة إلى بعض أنواع الأثاث.

