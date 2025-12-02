ترامب يكشف موعد الإعلان عن رئيس الفيدرالي الأمريكي الجديد

18 حجم الخط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الثلاثاء، أنه اتخذ قراره بشأن مرشحه لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم، ولكنه لم يحدد موعد الإعلان الرسمي عن الاسم، مشيرًا إلى أنه سيعلن عنه "قريبًا" أو "قبل عيد الميلاد".



كيفن هاسيت: أتمنى أن يختارني ترامب لشغل منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي

في وقت سابق، أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، إنه سيكون سعيدا فى حال اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخلافة جيروم باول، في منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي".

كيفين هاسيت المرشح الأوفر حظا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي



وجاءت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، لقناة "فوكس نيوز"، بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج الأسبوع الماضي، أنه المرشح الأوفر حظا لخلافة جيروم باول، الذي من المقرر أن تنتهي ولايته العام المقبل.

رؤية ترامب القائمة على ضرورة خفض تكاليف الاقتراض



تتجه الأنظار بقوة نحو كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع داخل الدوائر المقربة من الرئيس دونالد ترامب على أنه المرشح الأوفر حظًا لقيادة أقوى بنك مركزي في العالم.

ويعد هذا التعيين المحتمل أكثر من مجرد تغيير إداري، فهو يجسد محاولة واضحة لتثبيت حليف موثوق يتبنى علنًا رؤية ترامب القائمة على ضرورة خفض تكاليف الاقتراض، في تناقض حاد مع التوترات التي سادت علاقة الرئيس بسلفه جيروم باول.

