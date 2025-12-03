بطل من ذهب، تعرف على آخر ألقاب يوسف محمد لاعب السباحة قبل وفاته

18 حجم الخط

توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء يوسف محمد لاعب السباحة بنادي الزهور، بعد تعرضه لحالة إغماء داخل حمام السباحة، خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 عامًا، المقامة في مجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة.

وشارك اللاعب في تصفيات سباق 50 متر ظهر، واحتل المركز الثاني، قبل أن يتعرض لحالة إغماء مفاجئة داخل حمام السباحة، وتم نقله لأحد المستشفيات في مدينة نصر قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان اللاعب قد حقق المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات 100 متر ظهر يوم 27 نوفمبر الماضي، لتكون آخر ألقابه قبل أيام قليلة من الوفاة.

ونعى مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، برئاسة المهندس ياسر إدريس، اللاعب يوسف محمد لاعب نادي الزهور، الذي وافته المنية عقب نقله إلى مستشفى دار الفؤاد المجاورة لاستاد القاهرة، وذلك بعد تعرضه لحالة إغماء خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة المقامة حاليًا بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

وتقدم الاتحاد المصري للسباحة بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة اللاعب الراحل، معربين عن بالغ حزنهم لرحيله المفاجئ، وداعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

وأعلن الاتحاد المصري للسباحة، الحداد 3 أيام حزنًا على وفاة اللاعب يوسف محمد لاعب نادي الزهور.

