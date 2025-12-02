مجموعة مصر: موعد مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

كأس العرب، تترقب جماهير كرة القدم المصرية، مباراة منتخب الأردن أمام الإمارات، في مستهل مشوار الفريقين لحساب المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) في بطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر وتختتم منافساتها يوم 18 ديسمبر الجاري.

تحظى مباراة الأردن أمام الإمارات بإهتمام ومتابعة منتظرة من قبل محبي منتخب مصر، خاصة بعد تعثر الأخير أمام الكويت بالتعادل الإيجابي في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة.

منتخب الإمارات، فيتو

موعد مباراة الأردن والإمارات والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأردن أمام الإمارات غدا الأربعاء، في افتتاح مواجهات الفريقين في دور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة (مجموعة مصر)، وتنطلق صافرتها في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية وقنوات أبو ظبي الرياضة وقنوات بي إن سبورت المفتوحة.

منتخب مصر يتعادل 1-1 مع الكويت

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام الكويت بهدف لمثله في مباراة الفريقين في الجولة الافتتاحية، ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر.

مصر ضد الكويت

وأهدر عمرو السولية لاعب منتخب مصر ركلة جزاء في الدقيقة 37 أمام الكويت، بعدما سدد الكرة خارج المرمى.

ومع انطلاق الشوط الثاني استمرت سيطرة منتخب مصر على اللقاء، وهدد إسلام عيسى المرمى الكويتي، ولكن كرته جاءت بجوار القائم.

وسجل فهد الهاجري لاعب الكويت الهدف الأول في مرمى مصر بالدقيقة 63 من ضربة رأسية.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف التعادل لمنتخب مصر أمام الكويت في الدقيقة 86 من علامة الجزاء.

