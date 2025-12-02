الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مجموعة مصر: موعد مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة

منتخب الأردن، فيتو
منتخب الأردن، فيتو
18 حجم الخط

كأس العرب، تترقب جماهير كرة القدم المصرية، مباراة منتخب الأردن أمام الإمارات، في مستهل مشوار الفريقين لحساب المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) في بطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر وتختتم منافساتها يوم 18 ديسمبر الجاري.

تحظى مباراة الأردن أمام الإمارات بإهتمام ومتابعة منتظرة من قبل محبي منتخب مصر، خاصة بعد تعثر الأخير أمام الكويت بالتعادل الإيجابي في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة.

منتخب الإمارات، فيتو
منتخب الإمارات، فيتو

موعد مباراة الأردن والإمارات والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأردن أمام الإمارات غدا الأربعاء، في افتتاح مواجهات الفريقين في دور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة (مجموعة مصر)، وتنطلق صافرتها في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية وقنوات أبو ظبي الرياضة وقنوات بي إن سبورت المفتوحة.

منتخب مصر يتعادل 1-1 مع الكويت

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام الكويت بهدف لمثله في مباراة الفريقين في الجولة الافتتاحية، ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر.

مصر ضد الكويت

وأهدر عمرو السولية لاعب منتخب مصر ركلة جزاء في الدقيقة 37 أمام الكويت، بعدما سدد الكرة خارج المرمى.

ومع انطلاق الشوط الثاني استمرت سيطرة منتخب مصر على اللقاء، وهدد إسلام عيسى المرمى الكويتي، ولكن كرته جاءت بجوار القائم.

وسجل فهد الهاجري لاعب الكويت الهدف الأول في مرمى مصر بالدقيقة 63 من ضربة رأسية.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف التعادل لمنتخب مصر أمام الكويت في الدقيقة 86 من علامة الجزاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العرب منتخب الأردن الإمارات عمرو السولية منتخب مصر الأردن ضد الإمارات الكويت

مواد متعلقة

منتخب السعودية يفوز على عمان 2-1 في كأس العرب

موعد مباراة منتخب مصر مع الإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة

طولان عن التعادل مع الكويت في كأس العرب: عملنا كل شيء عدا إحراز الأهداف (فيديو)

كأس العرب، منتخب المغرب يفتتح مشواره بفوز مهم على جزر القمر

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين نيوكاسل وتوتنهام في الشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على فولهام بثلاثية في الشوط الأول

بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 9 في حريق مخزن ملابس سوق الخواجات بالمنصورة (صور)

حالة الطقس غدا، انخفاض الرؤية على هذه الطرق

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء

غلق شارع بورسعيد بالمنصورة من الاتجاهين بسبب حريق في سوق الخواجات

السكة الحديد تطلق خدمة حجز تذاكر إلكترونية جديدة لـ4 قطارات فاخرة

برشلونة يقلب الطاولة على أتلتيكو مدريد ويفوز 3-1 في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال وتغيرها إلى الأفضل

ما معنى الربيبة وحكم الشرع في الزواج بها؟ الإفتاء تجيب

قصة بناء جامع الأطروش"الدمرداش" بحلب وسر التسمية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads