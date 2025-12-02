الأربعاء 03 ديسمبر 2025
أسامة كمال لمنتقدي تسليح الدولة: لولا السلاح لما كان هناك طعام

قال الإعلامي أسامة كمال إن اهتمام مصر بتحديث منظومة تسليحها لم يعد رفاهية، مشيرًا إلى أن تصريحات إيلون ماسك الأخيرة عن احتمال اندلاع صراع عالمي كبير خلال السنوات المقبلة، قد يصل لمواجهة نووية، تعكس مدى حساسية الوضع الدولي الحالي.

 

وأضاف في برنامجه مساء dmc، المذاع على قناة dmc، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحرب القادمة قد تشمل الجميع، خاصة من لا يتهيأ لها ويستمع لمن يقللون من أهمية تطوير التسليح، معتبرًا أن أي حديث عن "أيه فايدة السلاح؟" أصبح مرفوضًا في ظل المخاطر العالمية.

 

الخطر الحقيقي

 

وأوضح كمال أن الخطر الحقيقي لا يتعلق فقط بالتهديد المباشر، وإنما بعدم امتلاك القدرة على الرد والدفاع، قائلًا: "للأسف، مش هيكون فيه أكل ولا حماية لأي دولة لو معندهاش سلاح يواكب التطورات".
وأشار إلى أن هذا الاهتمام يتجسد عمليًا في افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، والذي تنظمه هيئة التسليح بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، بمشاركة وفود رسمية من أكثر من 100 دولة.

 

 

وأضاف أن الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد أن إيديكس أصبح منصة عالمية لعرض منظومات الدفاع والتقنيات المتطورة، بما يتوافق مع التحولات المتسارعة والصراعات المتشابكة حول العالم، موضحًا أن الاستعداد المستمر لمواجهة المخاطر والتهديدات أصبح ضرورة لا تقبل التأجيل.

 

