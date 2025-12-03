90.6 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

18 حجم الخط

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع نسبة 90.6 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.6 %و العرب على 6.8 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 21.7 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 271.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ويذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.2 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.5 %و سجل العرب 5.3 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 8.632,3 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 6.667,0 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملات منتصف الاسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.885 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 40625 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 50112 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 18357 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 12380 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 16462 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 4267 نقطة.

