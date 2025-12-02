ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن ملابس سوق الخواجات بالمنصورة لـ 5

18 حجم الخط

ارتفع عدد المصابين في حريق مخزن ملابس سوق الخواجات بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة الي 5 مصابين بينهم شرطي من قوة الحماية المدنية بالدقهلية وجرى نقلهم لمستشفي الطوارئ بالمنصورة.

أسماء المصابين في الحريق



حيث أصيب "محمد س ف" على 17 سنة عامل بأحد المحلات ومقيم الحسينية قسم ثانى المنصورة باختناق وحالته مستقرة وتحت الفحص.



كما أصيب" وليد خ م ال" 20 سنة مقيم بعزبة الشال باختناق.

وأصيبت "أحلام س ا" 70 سنة مقيمة ش بورسعيد باشتباه خلع بالكتف اليسرى.



ادعاء حريق بسوق الخواجات



كما أصيب أمين شرطة "إبراهيم ص ع " 49 سنة، مقيم سمنود، من قوة الحماية المدنية بالمنصورة باختناق، والحالة العامة مستقرة وتحت الفحص.



وأصيب “كريم م ال” 19 سنة مقيم ش بورسعيد، ويعمل بأحد المحلات مصابا باختناق ، والحالة العامة مستقرة وتحت الفحص.

واندلع حريق بمخزن ملابس بسوق الخواجات بشارع بورسعيد بالمنصورة في محافظة الدقهلية

حريق في مخزن ملابس بالمنصورة

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في سوق الخواجات بالمنصورة

علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي موقع الحريق، وتبين أن الحريق بمخزن ملابس في عقار مكون من أربعة أدوار

تم السيطرة على الحريق في ثلاثة أدوار وجارى أعمال الإطفاء بالدور الرابع بواسطه الحماية المدنية، ونتج عن الحادث الي الان إصابة 5 أشخاص بينهم رجل من قوة الحماية المدنية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة. مباشرة التحقيقات

