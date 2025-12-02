جيش الاحتلال يزعم: لدينا قائمة طويلة لشخصيات لبنانية اغتالها حزب الله

الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
خارج الحدود

حزب الله، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن لديه قائمة طويلة لم نكشف عنها بعد لشخصيات لبنانية اغتالها حزب الله اللبناني.

 

جيش الاحتلال: حزب الله وراء اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم


وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه زاعمًا، بأن "لقمان سليم" الناشط السياسي قتلته الوحدة 121 عام 2021 لاتهامه حزب الله بالمسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت.

 

إسرائيل: حزب الله متورط بقتل شخصيات لبنانية


وتابع: حزب الله نفى تورطه بقتل الشخصيات اللبنانية الـ 4 لكن التحقيقات لم تكتمل بأي منها، وسننشر معلومات عن أشخاص قتلهم حزب الله على خلفية انفجار مرفأ بيروت
 

وواصل:"الوحدة 121 لحزب الله اغتالت 4 شخصيات لبنانية على خلفية انفجار مرفأ بيروت"، مؤكدًا أن حزب الله اغتال 4 ضباط وصحافيين أشاروا لارتباطه بانفجار مرفأ بيروت.


وأكد: رئيس قسم الجمارك بمرفأ بيروت  جوزيف سكاف قتله حزب الله عام 2017 برميه من مكان مرتفع، أما رئيس وحدة منع التهريب بالجمارك منير أبو رجيلي قتله حزب الله طعنا عام 2020 على خلفية انفجار بيروت.

وتابع: حزب الله اغتال عام 2020 "جو بجاني" وهو مصور وثق انفجار مرفأ بيروت وعمل مع الجيش اللبناني بالتحقيق.

في وقت سابق، أفادت القناة 13 العبرية، مساء اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال قدم خطةً لتصعيد الهجمات ضد حزب الله اللبناني إلى المستوى السياسي في إسرائيل.

 

شن حرب جديدة على لبنان


والأربعاء، ألمح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى احتمال شن حرب جديدة على لبنان، إذا لم يسلم حزب الله سلاحه، فضلًا عن إعادة إسرائيل النظر في اتفاقية الحدود البحرية بين الجانبين.

وقال كاتس في جلسة الهيئة العامة للكنيست: "سنُعيد النظر في موقفنا بشأن اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، إذ وجد فيه نقاط ضعف عديدة وقضايا إشكالية".

تخلي حزب الله عن السلاح
كما كشف أن "أمريكا ألزمت حزب الله بالتخلي عن سلاحه في نهاية العام الحالي"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء.

وأردف قائلًا: "لا أعتقد أن حزب الله سيتخلى عن سلاحه طوعًا".

أضاف أن "الأمريكيين الزموا الحزب بأن يتخلى عن سلاحه نهاية 2025"، لكنه أشار إلى أنه لا يرى ذلك يحصل عمليًا على الأرض.

وحذر قائلًا: "إذا لم يحدث، فلن يكون هناك مفر من العمل بقوة مرة أخرى في لبنان".

