ضبط طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات مكبرة بالدقهلية

تمكنت حملة صحية بالدقهلية من ضبط أكثر من طن أغذية غير صالحة ومخالفة للمواصفات في حملات مراقبة الأغذية بالمطرية وجمصة.
 

ضبط طن أغذية غير صالحة ومخالفة للمواصفات في حملات مراقبة الأغذية بالمطرية وجمصة

تاتي الحملات في إطار تعليمات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، وضمن متابعة قطاعات الطب الوقائي للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة

 

حيث نفّذت إدارة مراقبة الأغذية حملات على عدد من المنشآت بمركزي المطرية وجمصة، أسفرت عن ضبط أكثر من طن و175 كيلوجرامًا من المنتجات الغذائية غير الصالحة أو المخالفة للمواصفات.

المضبوطات في حملة بالمطرية 

ففي مركز المطرية، تم ضبط 1050 كجم من البصل المملح المقطع داخل معمل مخللات بحي البساتين بالعصافرة، بعد ملاحظة تغير في الخواص الطبيعية للمضبوطات وصدور رائحة غير مقبولة. وتم سحب خمس عينات وإرسالها للمعمل المشترك بالمنصورة لتحليلها، كما تم تحرير محضر ضبط رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٥، ومحاضر طبقًا للقرارين ٩٧ و٩٦ لسنة ١٩٦٧ لعدم وجود شهادة صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، رغم أن المعمل يحمل رخصة دائمة من الوحدة المحلية بالعصافرة.

المضبوطات في جمصة 

وفي جمصة، وبناءً على نتيجة الفحص المعملي التي أثبتت عدم مطابقة إحدى العينات للمواصفة القياسية ٦٣٤١ لسنة ٢٠٠٧، تم ضبط كمية من مكسب طعم كاتشب بودر بلغت ١٢٥ كجم، وذلك بموجب محضر ضبط رقم ٣/م لسنة ٢٠٢٥، إلى جانب تحرير محضر جنحة صحية برقم ١٦٩/م لسنة ٢٠٢٥ ضد المدير المسؤول.

 

نتائج التحليل كانت السبب المباشر لإجراءات الضبط

وأكد الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، أن نتائج التحليل كانت السبب المباشر لإجراءات الضبط، مشيرًا إلى أن أي منتج يثبت تغير خواصه أو عدم مطابقته للمواصفة القياسية يتم التحفظ عليه فورًا وفق القوانين المنظمة.

وأوضحت الدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي، أن جمع أكثر من طن من المضبوطات خلال حملات يوم واحد يؤكد أهمية الرقابة المستمرة، وأن فرق العمل تعتمد في قراراتها على تقارير فنية ومعملية دقيقة.

استمرار الحملات لمنع تداول أي منتج غير صالح

وقالت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية، إن المحاضر التي حُررت جاءت بناءً على وقائع مثبتة وأوزان محددة وأرقام رسمية، مؤكدة استمرار الحملات لمنع تداول أي منتج غير صالح أو مخالف للاشتراطات.

