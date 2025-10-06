ضبط 16 طن سكر ومنتجات غذائية فاسدة في حملة صحية بالدقهلية

نفذت لجنة مكبرة من صحة الدقهلية، على مدار يومين، حملات تفتيشية مكثفة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المنتجات الغذائية المخالفة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، والدكتورة لبنى عابد، مدير عام مراقبة الأغذية بالدقهلية، بضرورة تكثيف المرور والتفتيش على منشآت حفظ الأغذية والمصانع والشركات ومحلات بيع الأغذية ضمن نطاق عمل المكتب، وذلك لضمان سلامة المنتجات وحماية صحة المواطنين.

تشكلت الحملة من الدكتورة فاتن السوتري مدير عام الإدارة الصحية بطلخا، والدكتورة مهما أحمد عوض الوكيل الوقائى بالإدارة الصحية، ومراقب أول الأغذية بديوان عام الإدارة الصحية بطلخا، وبرفقتهم مفتشى الأغذية بمكتب مراقبة الأغذية المركزي بطلخا للمرور والتفتيش، وأسفرت عملية المرور عن ضبط كميات كبيره من الأغذية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأيضا أغذية أخرى

شملت الحملة ضبط 10طن سكر لوجود نقص شديد في الاشتراطات ووجود مخلفات قوارض بالمكان، وضبط 212علبة هني بوبس زنة العلبه 250جرام بإجمالي وزن 53 كيلو، ضبط 83 علبة سويت فليكس زنة 250 جرام بإجمالي وزن 20.750جرام، ضبط عدد 13 زجاجه زيت 700مللي، وتم أخذ عينة سكر بموجب محضر أخذ عينه رقم 35/ن وإرسالها للمعامل.

نتائج عملية المرور عن ضبط كميات كبيره من الأغذية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي

كما أسفرت عملية المرور عن ضبط كميات كبيره من الأغذية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن 1طن و205 كيلو جرام و356 لتر شملت، 137كرتونة كاتشب بكل كرتونة 12 قطعة بإجمالي وزن 476 كيلو، 56 كرتونة تمور كل كرتونة بها 12 علبة بإجمالي وزن 470 كيلو، 16كرتونة من مشروب قمر الدين بكل كرتونة 40 كيس بإجمالي وزن 92 كيلو، 25 كرتونة من اندومي لحمة بكل كرتونة 40 كيس بإجمالي وزن 70 كيلو، 10كرتونة من اندومي فراخ بكل كرتونة 40 كيس بإجمالي وزن 28 كيلو، 4 كرتونة شيكولاته سنيكرز بإجمالي وزن 43 كيلو، 33 عبوة طحينة بإجمالي وزن 26 كيلو، 54 شرينكة من مشروب غازي شنايدر بإجمالي وزن 324 لتر، 7 شرينكة من مشروب غازي شنايدر بإجمالي وزن 32 لتر، وتم ضبط جميع الأصناف المذكورة، وتم ضبط جميع الأصناف المذكورة وجمعها بالجمع الأحمر وعمل سابقة غش أغذية وعمل محضر ضبط وعرضها على النيابة العامة.

ضبط مخزن مواد غذائية به خطر داهم في دكرنس

وفي مركز ومدينة دكرنس تم ضبط مخزن مواد غذائية به خطر داهم على الصحة العامة لوجود مخلفات قوارض ونقص شديد في الاشتراطات الصحية حيث تم ضبط، 18جركن زيت مستعمل منتهى الصلاحية بإجمالي 450لتر، 20 برميل طحينه بإجمالي 1200كيلو وسحب عينه منها، 20 صفيحة عسل اسود بإجمالي 1000 كيلو وسحب عينه منها.

تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة



وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وإعمال شئونها للتصرف في المضبوطات.

تاتي الحملات تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمرور المستمر على أماكن بيع وتداول وعرض مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجودة السلع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

