بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم موتوسيكل بـ"توك توك" بطريق نبروة بالدقهلية

حادث، فيتو
حادث، فيتو
أصيب 4 أشخاص في حادث  تصادم موتوسيكل في توك توك على طريق نبروه طنيخ بعد كفر الحصة في محافظة الدقهلية.
 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم موتوسيكل في توك توك على طريق نبروه طنيخ بعد كفر الحصة ووجود مصابين. 

 

وانتقلت  سيارتا إسعاف  وقوة من رجال مباحث مركز شرطة نبروه إلى موقع الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص في  تصادم موتوسيكل في توك توك على طريق نبروه طنيخ بعد كفر الحصة.


وكشف مصدر طبي بمستشفى نبروه أنه تم استقبال 4 مصابين وهم “محمد مصطفى محمود 25 سنة، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم، عمار محمد أنور 23 سنة، مصابا يكسر مضاعف بالساعد الأيمن جرح بالوجه حوالي 5 سم، عبد الرحمن أحمد عوض 23 سنة، بجرح قطعي بالوجه 5 سم، رضا محمد عوض 23 سنة  بكدمات متفرقة بالجسم”، جميعهم من نبروة. 
 

 
 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

