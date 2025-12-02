من المنزل، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر

18 حجم الخط

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحصيل فواتير الكهرباء لشهر ديسمبر عن استهلاك شهر نوفمبر.

جاء ذلك وسط تحذيرات من تأخر دفع الفواتير لأكثر من أسبوعين، خاصة أن التأخر في دفع الفواتير لأكثر من 30 يوما سيؤدي إلى تطبيق الغرامة الفورية على التأخر في دفع الفواتير المقررة بـ7%.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط من خلال الدخول مع الموقع الإلكتروني للشركة واتباع الخطوات.

وتقدم «فيتو» لقرائها خطوات معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لشهر ديسمبر من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

اختيار قسم الخدمات.

الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

كتابة البيانات الخاصة بالمواطن للتأكد منها وهي الاسم والرقم القومي والمحافظة التابع لها ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

الضغط على كلمة استعلام.

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن منظومة تحصيل العدادات موحدة على كافة العدادات سواء كانت عدادات ميكانيكىة قديمة أو عدادات مسبوقة الدفع.

حقيقة اختلاف شرائح الكهرباء باختلاف العدادات

وأوضحت الشركة أن العدادات مسبوقة الدفع تعمل بسعر الشريحة المعلنة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك سواء كان العداد قديم او مسبق دفع.

وأشارت الشركة إلي أنه تم تم توفير العديد من التطبيقات لتسهيل الحصول علي خدمات الكهرباء بما يوفر للمواطنين الرفاهية الكاملة وعدم الحاجة إلى النزول إلى شركات التوزيع.

