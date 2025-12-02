الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

من المنزل، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
18 حجم الخط

بدأت  وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحصيل فواتير الكهرباء لشهر ديسمبر عن استهلاك شهر نوفمبر.

جاء ذلك وسط تحذيرات من تأخر دفع الفواتير لأكثر من أسبوعين، خاصة أن التأخر في دفع الفواتير لأكثر من 30 يوما سيؤدي إلى تطبيق الغرامة الفورية على التأخر في دفع الفواتير المقررة بـ7%. 

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط من خلال الدخول مع الموقع الإلكتروني للشركة واتباع الخطوات.

وتقدم «فيتو» لقرائها خطوات معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لشهر ديسمبر من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.
  • اختيار قسم الخدمات.
  • الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.
  • كتابة البيانات الخاصة بالمواطن للتأكد منها وهي الاسم والرقم القومي والمحافظة التابع لها ورقم العداد المكون من 10 أرقام.
  • الضغط على كلمة استعلام.

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن منظومة تحصيل العدادات موحدة على كافة العدادات سواء كانت عدادات ميكانيكىة قديمة أو عدادات مسبوقة الدفع.

حقيقة اختلاف شرائح الكهرباء باختلاف العدادات 

وأوضحت الشركة أن العدادات مسبوقة الدفع تعمل بسعر الشريحة المعلنة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك سواء كان العداد قديم او مسبق دفع.

وأشارت الشركة إلي أنه تم تم توفير العديد من التطبيقات لتسهيل الحصول علي خدمات الكهرباء بما يوفر للمواطنين الرفاهية الكاملة وعدم الحاجة إلى النزول إلى شركات التوزيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر فاتورة الكهرباء الكهرباء خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء العدادات مسبوقة الدفع شرائح الكهرباء

مواد متعلقة

الكهرباء: إنارة أعمدة الإنارة بالشوارع تخضع للوحدات المحلية ومجالس المدن

وزير الكهرباء يبحث الاستفادة من خبرات المصرية للتعدين في استغلال الموارد الطبيعية

الأكثر قراءة

فيتو تكشف في عددها الجديد، إجرام بالقانون،، "بالمستندات" أكبر مافيا لتلفيق القضايا ضد الأبرياء

الوطنية للانتخابات: تسليم وكلاء المرشحين الحصر العددي بالسفارات والقنصليات بعد انتهاء الفرز

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق السويس باتجاه مصر الجديدة

الهيئة الوطنية تعلن مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

قصة بناء جامع الأطروش"الدمرداش" بحلب وسر التسمية

تراجع سعر جرام الذهب وعيار 21 يصل لهذا المستوى

منتخب مصر يسقط في فخ التعادل أمام الكويت بـ كأس العرب

بعجز متوقع 44 مليار دولار، السعودية تعتمد ميزانية 2026 بأكبر إنفاق في تاريخها

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة بناء جامع الأطروش"الدمرداش" بحلب وسر التسمية

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع فى المراهنات الإلكترونية (فيديو)

هل تجب الزكاة على أموال المعاش؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads