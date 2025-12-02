البحيرة تطلق مؤتمرا دوليا للحاصلات الزراعية مطلع العام المقبل

18 حجم الخط

عقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور محمود زعلوك مدير هيئة سلامة الغذاء بالبحيرة، وأعضاء فرع الهيئة، والمهندسة هبة السنهوري مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، بالإضافة إلى ممثلي 19 شركة من كيانات وشركات تصدير الحاصلات الزراعية بالبحيرة.

بدء الموسم التصديري الجديد

وأكدت محافظ البحيرة، أن هذا اللقاء يُعد أول اجتماع مخصص لشركات وكيانات تصدير الحاصلات الزراعية بمحافظة البحيرة، مشيرة إلى أن عقد الاجتماع يأتي بالتزامن مع بدء الموسم التصديري الجديد، وضرورة تعزيز قنوات الاتصال والتنسيق بين المحافظة وشركات التصدير، سواء من خلال إدارة الاستثمار أو هيئة سلامة الغذاء، لضمان نجاح الموسم وتذليل كافة التحديات التي قد تواجه المصدرين.

الاستعداد لتنظيم فعالية ومؤتمر موسع حول الحاصلات الزراعية

كما أعلنت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة تستعد لتنظيم فعالية ومؤتمر موسع حول الحاصلات الزراعية خلال الشهور المقبلة، وسيتم خلاله دعوة كبار المستوردين من الخارج، بالتعاون مع إدارة الموانئ، ووزارة الخارجية، والحجر الزراعي، وهيئة سلامة الغذاء، والحاصلات الزراعية، لعرض الفرص التصديرية ومناقشة كافة التفاصيل التنظيمية، مؤكدة أن البحيرة تمتلك مقومات ضخمة في مجال تصدير الحاصلات الزراعية، وقائمة واسعة من المنتجات التصديرية، مشددة على ضرورة الترويج لها بالصورة اللائقة.

وأشارت محافظ البحيرة الى أن الفعالية ستقام مطلع العام القادم وستكون على غرار معرض التمور ببني سويف، مع توجيه دعوات رسمية للجهات والشركات الأجنبية للتعرف عن قرب على ما تتميز به البحيرة من منتجات زراعية عالية الجودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.