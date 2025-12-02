الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بالمحمودية بتكلفة 2.7 مليون جنيه

جانب من الأعمال
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، برئاسة اللواء وائل حمزة، بمتابعة أعمال إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بديروط بمحافظة البحيرة، بداية من كوبري عبد الله وحتى مبنى الوحدة المحلية، بطول 500 متر، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و727 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

تحسين كفاءة الطرق وتعزيز مستوى الخدمات

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة  جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية المستمرة لكافة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، لتحسين كفاءة الطرق  وتعزيز مستوى الخدمات بما يحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة المرورية.

الالتزام بالجداول الزمنية المحددة

وأكدت محافظ البحيرة على استمرار المتابعة الميدانية لكافة مشروعات الرصف الجارية، لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن.

