الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئيس الأوكراني: أمامنا قرارات صعبة لإنهاء الحرب

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني والرئيس الروسي
18 حجم الخط

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تطورات موقفه بشأن مصير ملف إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في ظل الوساطة الأمريكية بين روسيا وأوكرانيا ودخول الوسيط التركي.

 

الرئيس الأوكرانية: قرارات صعبة لانهاء الحرب الروسية

وأكد "زيلينسكي"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه ستكون هناك قرارات صعبة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل الظروف الراهنة.

 

زيلينسكي: مستعد للقاء ترامب وانهاء الحرب بيد موسكو

وأضاف الرئيس الأوكراني، أنه مستعد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددًا على أن كل شيء في مفاوضات إنهاء الحرب بنجاح المناقشات في موسكو.

وفي تصريحات أخرى، أكد الرئيس الأوكراني أنه يأمل في لقاء الوفد الأمريكي في أقرب وقت ممكن، بعد اجتماع موسكو الأخير. 

وأوضح أن الحوار مع الولايات المتحدة يعد ضروريًا لتنسيق الدعم السياسي والعسكري لـ أوكرانيا.

وأشار زيلينسكي إلى أن الأصول الروسية المجمدة كان ينبغي استخدامها منذ زمن طويل لدعم الدفاع عن أوكرانيا واستعادتها من الاحتلال، معتبرًا أن استثمار هذه الموارد سيكون له أثر كبير في مساعدة بلاده.

وأعرب زيلينسكي عن تفاؤله حيال فرص إنهاء الحرب مع روسيا، مؤكدًا أن الظروف الحالية تمنح الأوكرانيين فرصة أفضل من أي وقت مضى لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العسكري.

وأختتم: أن أولويات أوكرانيا في أي مسار تفاوضي أو سياسي هي الحصول على ضمانات أمنية حقيقية والحفاظ الكامل على سيادة أراضيها، مشددًا على أن بلاده لن تقبل بأي ترتيبات تمس حقها في وحدة الأرض والقرار الوطني المستقل.

زاخاروفا: تصريح رئيس لجنة الناتو العسكرية محاولة متعمدة لتقويض التسوية في أوكرانيا

موسكو تحذر باريس: أي وجود لشركات عسكرية فرنسية بأوكرانيا سنعتبره عملًا عدائيًا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيلينسكي الرئيس الأوكراني الحرب الروسية الأوكرانية روسيا أوكرانيا ترامب الرئيس الأمريكى موسكو

مواد متعلقة

زيلينسكي: فرص إنهاء الحرب الآن أفضل من أي وقت مضى

موسكو تحذر باريس: أي وجود لشركات عسكرية فرنسية بأوكرانيا سنعتبره عملًا عدائيًا

زيلينسكي: الحفاظ على السيادة وضمان الأمن أولوية ولا مكافآت لروسيا مقابل الحرب

صفقات تجارية ثلاثية، ويتكوف يكشف ملامح خطة ترامب الحقيقية في أوكرانيا

الأكثر قراءة

منتخب مصر يسقط في فخ التعادل أمام الكويت في كأس العرب

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق السويس باتجاه مصر الجديدة

من يملك قرار حل البرلمان ومتى يحق له إصدار القرار؟

الهيئة الوطنية تعلن مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

آخرهم مختار جمعة، وزراء يعودون للعمل السياسي عبر بوابة الأحزاب

كأس العرب، الهاجري يسجل الهدف الأول للكويت في مرمى مصر

منتخب مصر يواصل البحث عن أول أهدافه أمام الكويت بعد 60 دقيقة

كأس العرب، أفشة يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر أمام الكويت

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، الإفتاء توضح أهمية تنظيم الأسرة

تفسير حلم تناول الطعام مع الميت في المنام وعلاقته بالكثير من الخير

قصة زواج السيدة نفيسة ومجيئها إلى مصر وأبرز كراماتها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads