الهيئة الوطنية للانتخابات توضح آليات التعامل مع الدوائر الملغاة (فيديو)

الدوائر الملغاة بالانتخابات، قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن جولة الإعادة ستجرى في دائرة واحدة فقط هي إطسا بمحافظة الفيوم، بينما قررت الهيئة إلغاء 19 دائرة في محافظات الجيزة والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والإسكندرية والبحيرة، على أن تجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر.

الوطنية للانتخابات تدرس أحكام المحكمة الإدارية العليا لإعداد جدول زمني مقترح

وأشار بنداري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، إلى أن الهيئة تدرس حاليًا الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء 30 دائرة انتخابية، وأنه جاري إعداد تقرير وجدول زمني مقترح لمجلس إدارة الهيئة لإقراره وإطلاع الرأي العام على مجريات العملية الانتخابية في هذه الدوائر.

وأوضح أن إعداد الخطط يشمل احتمالات صدور أحكام قضائية جديدة أو إلغاء دوائر إضافية، بما يضمن عدم تأثر سير العملية الانتخابية أو مواعيدها المعلنة.

الجدول الزمني للإجراءات الانتخابية يتيح مرونة التعامل مع أي تعديلات

وفي ردّه على سؤال حول تأثير تعدد الطعون على الجدول الزمني لـ الانتخابات، أكد بنداري أن الهيئة وضعت خططًا افتراضية تتوافق مع أي تعديل أو إعادة في الدوائر، مشددًا على أن الجدول الزمني الذي أعلن في 4 أكتوبر يتيح للهيئة التعامل مع أي تغيير ضمن المدد القانونية لتنفيذ الاستحقاق الدستوري.

وأكد بنداري أن أي أحكام قضائية أو تعديلات في بعض الدوائر لن تؤثر على موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المقرر أو على سير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى التزام الهيئة بتنفيذ الاستحقاق الدستوري في موعده المعلن، لضمان استكمال المجلس التشريعي قبل 12 يناير 2026.

