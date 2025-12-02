باللافتات، طلاب ومعلمي مدرسة ميت حديد بالدقهلية يشاركون في جنازة معلمة الدراسات

18 حجم الخط

اتشحت قرية ميت حديد التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية بالسواد حزنا علي فقيدة العلم نسرين علم محمد عبد الحليم مدرسة مادة الدراسات بمدرسة ميت حديد الابتدائية، وشارك الطلاب والمعلمون في مراسم الجنازة علي طريقتهم الخاصة.

وفاة معلمة والطلاب تشارك في الجنازة علي طريقتهم الخاصة

وخرج طلاب مدرسة ميت حديد الابتدائية يودعون معلمتهم بطريقتهم الخاصة حاملين لافتات ومتقدمين مسيرة الجنازة في مشهد مهيب.

حزن بمنية النصر علي فقيدة العلم

وأكد الطلاب علي أن نسرين علم محمد عبد الحليم مدرسة مادة دراسات اجتماعية بمدرسة ميت حديد الابتدائية فقيدة العلم بنت ميت حديد تتمتع بسمعة رفيعة وأخلاق قويمة.

وحمل الطلاب لافتة مدون عليها، ببالغ الحزن والاسي تنعي مدرسة ميت حديد الابتدائية الأستاذة نسرين علم محمد عبد الحليم فقيدة العلم

كما بادر الطلاب بالدعاء للمعلمة قائلين نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

وكشف حمادة مسعد مدير مدرسة ميت حديد عن أن المعلمة كانت نشطة جدا ومحبوبة بين الطلاب وزملائها، قائلة: “فوجئنا بخبر الوفاة، لم تبلغ يوما مرضي فقط حصلت علي إجازة وأدت عمرة لبيت الله عادت منها يوم 7 من الشهر الجاري وتمارس عملها بشكل طبيعي جدا”.

وقال مدير المدرسة: “شاركنا رمزيا كمدرسين زملاء والطلبة شاركوا حبا فيها وتقديرا لجهودها التي قدمتها لخدمتهم في العملية التعليمية مشيدين بأخلاقها. انها مثال للكفاءة”.

