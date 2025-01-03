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سياسة

زي النهارده، إسرائيل تعترف بنقل يهود الفلاشا سرا من أثيوبيا

يهود الفلاشا، فيتو
يهود الفلاشا، فيتو

في مثل هذا اليوم من عام 1985 اعترفت إسرائيل رسميًّا بعملية سرية لنقل يهود الفلاشا من إثيوبيا إلى أراضيها، وهذا الاعتراف أثار موجة واسعة من الجدل على المستويين الدولي والإقليمي. 

 

عملية موسى، أسباب نقل إسرائيل يهود الفلاشا

جرى التخطيط لهذه العملية السرية، وأُطلق عليها اسم "عملية موسى" في إشارة رمزية إلى النبي موسى وقصة الخروج من مصر، وبدأ التنفيذ في نهاية عام 1984، عندما تحركت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بالتنسيق مع الولايات المتحدة ودول أخرى، لتأمين نقل آلاف اليهود الإثيوبيين.

واستخدمت إسرائيل طائرات مدنية وسفنًا لنقل أكثر من 8 آلاف يهودي إثيوبي إلى السودان أولًا، ثم إلى إسرائيل، وجرت العملية في سرية تامة، حتى أن معظم الإسرائيليين لم يكونوا على دراية بما كان يحدث، خوفًا من انهيار العملية في حال تسرب أي معلومات عنها.

 

دوافع إنسانية أم أهداف سياسية وراء عملية موسى؟

بررت إسرائيل العملية بأنها استجابة لدواعٍ إنسانية لإنقاذ يهود الفلاشا من المجاعة والموت، لكن المراقبين أشاروا إلى أهداف سياسية أعمق ورا العملية، فمن منظور الصهيونية، كانت العملية بمثابة خطوة استراتيجية لتعزيز أعداد اليهود في إسرائيل، خاصة في ظل صراعها مع الفلسطينيين، كما أظهرت العملية حرص إسرائيل على تجسيد دورها كـ"ملاذ آمن" ليهود العالم، بما يعزز من شرعيتها الدولية.

 

تحديات تواجه يهود الفلاشا في إسرائيل 

على الرغم من الاحتفاء بنجاح العملية، لم تكن حياة يهود الفلاشا في إسرائيل سهلة، حيث عانوا من التمييز العنصري والتهميش الاجتماعي، إذ يشكك العديد من الإسرائيليين في يهوديتهم بسبب اختلاف ممارساتهم الدينية والثقافية، إضافة إلى ذلك، واجهوا تحديات اقتصادية وثقافية كبيرة في التكيف مع مجتمع مختلف تمامًا عن البيئة  التي أتوا منها.

 

إرث عملية موسى 

ظل الاعتراف بهذه العملية نقطة تحول في تاريخ الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، حيث أظهرت رغبة إسرائيل في تصدير نفسها كحام لليهود في العالم، لذلك فإن قضية دمج يهود الفلاشا لا تزال تثير نقاشًا حادًا حتى اليوم، مما يعكس استمرار التحديات ضد تحقيق الاندماج الكامل بين الفئات المختلفة داخل الكيان الصهيوني. 

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يهود الفلاشا اثيوبيا إسرائيل عملية موسى قصة الخروج من مصر الاستخبارات الإسرائيلية
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