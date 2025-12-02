مدير التعليم بدمياط يتفقد مدرستي المنتزه وعمر بن الخطاب، ويشدد على الانضباط وجودة الامتحانات

18 حجم الخط

تفقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، عددا من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية ولجان امتحانات شهر نوفمبر للمرحلتين الابتدائية والثانوية، وذلك برفقة الدكتورة رحاب البراشي مدير عام التعليم العام وحسني منصور مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي وأشرف الدنون وكيل إدارة دمياط التعليمية، وفريق المتابعة والحوكمة والمراجعة الداخلية.

متابعة الانضباط داخل مدرسة المنتزه الابتدائية

بدأ وكيل الوزارة جولته بمدرسة المنتزه الابتدائية المشتركة، حيث تابع داخل الفصول انتظام الدراسة ومستوى الانضباط الإداري، مؤكدا أن الانضباط هو أساس نجاح العملية التعليمية.

كما اطلع على سير امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية، وشدد على ضرورة توفير أجواء هادئة ومناسبة للطلاب، مع الاهتمام بالنظافة وتوزيع الإشراف بشكل منظم يشمل كل مرافق المدرسة لضمان سلامة الطلاب.

حوار مفتوح مع الطالبات بمدرسة عمر بن الخطاب الثانوية

وانتقل عمارة بعد ذلك إلى مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بنات، حيث التقى بالطالبات في حوار مباشر حول امتحانات الفترة الأولى في الرياضيات والفيزياء والجغرافيا، وناقشهن في مستوى الأسئلة ومدى تغطيتها لمحتوى المنهج.

ثم تابع سير امتحانات الفترة الثانية لمادتي التربية الدينية والرياضة التطبيقية، واستفسر من الطالبات عن مدى التزام ورقة الامتحان بالخطة الزمنية للمنهج، بما يضمن عدالة التقييم وقياس التحصيل الحقيقي.

توجيهات حاسمة لرفع مستوى الجودة

وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة أعمال تجهيز معرض توجيه المكتبات السنوي بالمدرسة، وأشاد بروح التعاون بين العاملين لإظهار المعرض بالمظهر اللائق.

وفي ختام الجولة، شدد ياسر عمارة على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية لجميع المراحل التعليمية والمتابعة اليومية للانضباط داخل المدارس، وتفعيل دور الإشراف المستمر، مع متابعة مديري الإدارات لسير العملية التعليمية والامتحانات وتقديم الدعم اللازم للمعلمين والطلاب.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بدمياط على المتابعة الميدانية المباشرة والتواصل المستمر مع المدارس للارتقاء بجودة التعليم داخل المحافظة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.